El principal objetivo de Alcaraz para 2026: "Siendo honesto..."

El tenis no da ni un respiro. Cuando se ha acabado una temporada, poco falta para que empiece la siguiente. Carlos Alcaraz ya piensa en la temporada de 2026 y tiene definidos sus principales objetivos; algunos más ambiciosos que otros. El español atendió a la organización del Open de Australia, torneo que dará el pistoletazo de salida para los mejores tenistas del circuito.

A pesar del parón en el mes de diciembre, Charly no va a dejar de jugar a tenis frente al público. Y es que los días 7 y 8 de diciembre, Nueva Jersey y Miami acogerán dos partidos de exhibición de los que el español forma parte. El primer duelo será ante el estadounidense Frances Tiafoe, un viejo conocido de Alcaraz, y el segundo presentará un duelo contra Fonseca nunca antes visto.

"Puedes abordar las exhibiciones de diferentes maneras. Puedes hacerlo solo para divertirte, jugando buen tenis, buenos golpes y divirtiéndote. O puedes afrontarlas jugando realmente en serio y usando tácticas y probando diferentes aspectos que usar después en los torneos. Así que en estos partidos voy a jugar bien, me lo tomo muy en serio, pero al mismo tiempo, intento divertirme tanto como pueda", comentaba Alcaraz sobre estas exhibiciones.

Aun así, lo más importante es lo que viene a partir de enero. Primero, disputará otra exhibición más, esta vez en Seúl, y quizá se la tome de una manera más seria. Y es que tendremos el primer partido entre Jannik Sinner y Carlos Alcaraz del año. No tendrá esa competitividad de un Grand Slam o Masters 1000, pero será una buena prueba para saber a qué nivel llegan ambos para Australia.

La cita en Oceanía es la menos exitosa de Alcaraz en Grand Slams. El español no ha conseguido alcanzar la final en ninguna de sus participaciones y tiene entre ceja y ceja lograr un buen resultado. De hecho, es el único Grand Slam que le falta para poder decir que los ha ganado todos. De momento seis 'grandes' ya están en sus vitrinas: Roland Garros (2), US Open (2) y Wimbledon (2).

El italiano Jannik Sinner (i) y el español Carlos Alcaraz (d), al término de la final disputada el domingo por el título de las Finales ATP, en Turín (Italia). EFE/ ALESSANDRO DI MARCO / ALESSANDRO DI MARCO / EFE

"Los torneos principales para mí son los Grand Slam e intentar ganar tantos Grand Slam como pueda. Ese es mi principal objetivo. Creo que el Open de Australia será fantástico. Es mi primer objetivo, siendo honesto. Cuando voy a las pretemporadas para ver qué quiero mejorar y qué quiero lograr, el Open de Australia siempre está ahí", reconoció Charly a los medios del AO.

El principal objetivo de Alcaraz

"Es el primer o segundo torneo del año y mi principal objetivo siempre es completar el Grand Slam y ganar los cuatro Grand Slam el mismo año. Quiero completarlo. Voy a intentarlo el próximo año, pero si no es el siguiente, espero lograrlo en los próximos dos, tres o cuatro años”. De hecho, cuando se le preguntó en Turín si prefería ganar dos Grand Slams que ya había ganado o solo el Open de Australia, respondió lo último.

El mejor resultado de Alcaraz en Australia ha sido llegar a los cuartos de final, tanto en 2024 como en 2025. En dicha ronda, Alexander Zverev y Novak Djokovic acabaron con su sueño de estar al menos entre los cuatro mejores. Ahora, llega con la sensación de poder plantar cara a cualquiera en pista dura y quiere demostrarlo el próximo mes.