La primera reflexión de Sinner tras Roland Garros: "Me he recuperado bien"

Todas las miradas vuelven a centrarse en Jannik Sinner. El número uno del mundo reaparecerá la próxima semana en Wimbledon, donde defenderá el título conquistado el año pasado, después de varias semanas de silencio tras una de las derrotas más impactantes de la temporada.

El italiano llegaba como uno de los grandes favoritos a Roland Garros, pero vio cómo su aventura en París terminaba de forma inesperada en segunda ronda ante Juan Manuel Cerúndolo. Sinner dominaba el encuentro por 6-3, 6-2 y 5-1 cuando sufrió un golpe de calor que cambió por completo el desarrollo del partido y desembocó en una remontada histórica del argentino.

Jannik Sinner, durante el partido ante Juanma Cerúndolo en Roland Garros / Europa Press/Contacto/Matthieu M

Tras aquella eliminación, el italiano optó por alejarse de los focos. Pasó varios días junto a familiares y amigos, se sometió a pruebas médicas en Milán y posteriormente regresó a Montecarlo para preparar tanto Wimbledon como la gira norteamericana de pista dura. Durante esas semanas se le pudo ver entrenando sobre cemento junto a Holger Rune, aunque evitó cualquier aparición pública.

Ahora, a pocos días del inicio del tercer Grand Slam de la temporada, Sinner ha roto su silencio en una entrevista concedida a Vogue.

"Siempre intento ver el lado positivo de las situaciones. Lo bueno de haber quedado eliminado pronto en Roland Garros, aunque por supuesto me hubiera gustado llegar más lejos, es que he tenido tiempo extra para trabajar. Hemos aprovechado cada día y estoy muy contento con mi estado físico y mental actual", aseguró.

Jannik Sinner abandona el hospital San Raffaele de Milan, Italia. / EFE/EPA/MATTEO CORNER

A diferencia de temporadas anteriores, el italiano ha decidido no disputar ningún torneo preparatorio sobre hierba. En 2024 y 2025 había competido en Halle antes de desembarcar en Londres, pero esta vez ha optado por priorizar los entrenamientos después de una exigente gira de tierra batida en la que conquistó los tres Masters 1000 que disputó.

"Me siento bien. Hemos trabajado mucho estas últimas semanas, así que físicamente estoy en muy buena forma. He jugado mucho en los últimos meses y necesitaba un buen periodo de entrenamiento para recuperar fuerzas. Lo más importante para mí es estar bien mentalmente y estoy muy contento de estar aquí en Londres", explicó.

La decisión implica asumir un riesgo evidente. Sinner debutará en Wimbledon sin haber disputado un solo partido oficial sobre hierba durante la temporada, una circunstancia que él mismo reconoce.

Jannik Sinner, campeón de Wimbledon en 2025 / EFE

"Mi comienzo será crucial. No he jugado ningún partido en hierba, así que el primero, o los primeros, serán difíciles. Pero si logro superarlos, sé que recuperaré la confianza y las buenas sensaciones en esta superficie", señaló.

Pese a ello, el italiano mantiene intacta su ambición. "Siempre digo que no salimos a defender nada, salimos a por todas", sentenció.

Con cuatro títulos de Grand Slam ya en sus vitrinas, Sinner buscará en Londres su quinta gran corona y la oportunidad de dejar atrás definitivamente el amargo recuerdo de una derrota en París que todavía sigue resonando en el circuito.