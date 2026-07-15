Prime Video estrenará el 20 de agosto 'Novak Djokovic: The Wolf in Winter'

Novak Djokovic abrirá las puertas de su vida dentro y fuera de las pistas en "Novak Djokovic: The Wolf in Winter", la nueva docuserie de Prime Video que se estrenará el próximo 20 de agosto.

Tras meses de expectación, la plataforma ha confirmado la fecha de lanzamiento y ha acompañado el anuncio con un primer tráiler que ofrece un adelanto del lado más íntimo del tenista serbio.

El proyecto está dirigido por Jason Hehir, quien es reconocido por su trabajo en otros documentales deportivos de éxito como The Last Dance.

El trailer ha dejado caer que a lo largo de los capítulos, se podrán ver algunos de los momentos más importantes de la carrera de Djokovic, desde sus mayores triunfos hasta sus dudas personales, pasando por los sacrificios familiares y un profundo repaso a sus raíces serbias.

Nadal uno de los participantes

En el adelanto se han podido ver algunos de los participantes del documental que han sido clave en la trayectoria del de Belgrado. Además de entrevistas con el propio Djokovic, la docuserie contará con los testimonios de su esposa, Jelena Djokovic, varios miembros de su familia y grandes leyendas del tenis como Rafael Nadal, Pete Sampras, Boris Becker,Jim Courier y Andre Agassi.

También repasará hitos como su récord de 428 semanas como número uno del mundo y la extraordinaria longevidad que ha demostrado en la élite del tenis, compitiendo al máximo nivel con 39 años.

Parece que 'The Wolf in Winter' busque poner el foco de la trama en la fortaleza mental del serbio y en los sacrificios personales que han marcado su carrera.

El 'villano' del 'Big Three'

El tráiler también deja varias frases que resumen la filosofía del campeón balcánico. "Intento demostrarme a mí mismo que estoy equivocado más que nadie", asegura Djokovic, reflejando el nivel de autoexigencia que ha marcado toda su carrera.

Infancia marcada por la guerra

A través de los testimonios, el documental muestra cómo su infancia en una Serbia marcada por la guerra, el sacrificio de sus padres y los obstáculos de sus primeros años forjaron el carácter que le llevaría a dominar el tenis mundial y a ser considerado a veces como el malo.

Durante años, Djokovic ha tenido escrita en la frente grabada la palabra "villano" del circuito, sobre todo en la era del 'Big Three'. El documental analiza cómo el serbio convirtió esa percepción negativa en una poderosa motivación para seguir superándose.

La docuserie parece que también abordará algunos de los momentos más delicados de su carrera, incluidas lesiones, operaciones, derrotas, crisis de confianza... En apenas dos minutos de avance, Djokovic explica que su mayor rival siempre ha sido él mismo y que esa búsqueda constante de superación continúa siendo el motor que le mantiene en activo.

Con todo este mix, el documental promete ofrecer el retrato más completo del tenista serbio hasta la fecha y conocer la grandeza y la historia de un deportista que soportó las críticas para convertirse, para muchos, en el mejor tenista de todos los tiempos.