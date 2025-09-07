La presencia de Trump siembra el caos en la previa del Alcaraz - Sinner

Nadie se ha querido perder la nueva gran final entre Carlos Alcaraz y Jannik Sinner en el US Open. Tampoco el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, quien con su presencia ha obligado a alterar durante todo el día los protocolos de seguridad, creando el caos en Flushing Medows.

Controles exhaustivos y cambios de protocolos que han provocado incluso que la final se haya tenido que retrasar mínimo media hora. La llegada de Trump a la Arutr Ashe se ha producido más allá de las 14:00 horas en Nueva York (20h en España) hora en la que estaba previsto el inicio.

Mientras el presidente accedía al estadio, las colas kilométricas en los alrededores de la Artur Ashe se iban incrementando hasta mostrar un aspecto preocupante a las 20:20h.

Desde 2015 que un presidente de los Estados Unidos no acudía a la gran final del US Open.

El día lluvioso en Nueva York no ha ayudado en la agilización de todos los cambios que han despertado el caos en la previa de la gran final. Finalemnte, 32 minutos después de lo previsto, se ha iniciado la ceremonia previa.