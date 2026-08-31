Preocupación con Djokovic: vómitos, náuseas y "un problema serio" en el US Open

Novak Djokovic se despidió del US Open a las primeras de cambio. El serbio dijo adiós al torneo tras caer en la primera ronda frente al argentino Mariano Navone, en un partido que enciende todavía más todas las alarmas por el estado físico del cuatro veces ganador del Abierto de Estados Unidos.

El propio Djokovic, de hecho, confesó en rueda de prensa tras su eliminación que tiene "un problema serio" a nivel de salud que hace que no sepa hasta dónde puede "llegar".

"Creo que fue evidente que en la pista tuve una sensación horrible. Es algo que, por desgracia, he arrastrado prácticamente en todos los partidos este año: vómitos, náuseas, un problema serio en ese sentido", espetó el tenista serbio.

Y a raíz de esas indisposiciones -las cámaras le grabaron vomitando a un lado de la pista-, desveló que "todo" su "cuerpo" se viene abajo": "Después, todo mi cuerpo empieza a venirse abajo, básicamente con calambres y dolor. Al final, la espalda y el hombro no dieron más de sí, y no pude cerrarlo".

"No lo disfruté"

"Tuve un break de ventaja en el cuarto set, pero sufrí durante todo el partido desde el cuarto juego. De nuevo, no quiero restarle mérito a su victoria. Enhorabuena para él. Es un buen chico, un luchador. Pero no lo disfruté", añadió después.

La derrota ante Navone es la primera de Djokovic en una primera ronda del US Open. Hasta entonces tenía el serbio un balance de 19-0 en sus anteriores 19 participaciones: "Sí, es un buen récord, otro más. Pero, sí, la verdad es que no estoy pensando demasiado en ello. Por supuesto, he estado muy orgulloso de todos los logros del pasado, pero el presente es el presente. Acabo de salir de la pista y todavía estoy intentando gestionar mi cuerpo".

"Ahora mismo no estoy profundizando tanto. Simplemente estoy tratando de afrontar realmente lo que está pasando y ver hasta dónde puedo llegar así", concluyó Djokovic, unas palabras preocupantes sobre su estado de salud.