Preocupa el estado físico de Djokovic: "Si me vuelvo a sentir así de mal, mi vida será más difícil"

Con el triunfo de Novak Djokovic esta madrugada en el US Open, ya son 75 victorias consecutivas las que acumula el serbio en torneos de Grand Slam, convirtiéndose en el primer jugador de la Era Abierta en lograr este hito en cuadros principales de individuales. Aunque esta vez, Djokovic se ha visto muy por debajo de su nivel físico habitual.

Problemas respiratorios, incapacidad de desplazarse con normalidad, molestias en el pie por las que tuvieron que intervenir los médicos, son algunos de los aspectos que han hecho un difícil rendimiento del actual número siete del mundo. Djokovic consiguió vencer al tenista estadounidense Learner Tien por 6-1, 7-6(3) y 6-2 en unas dos horas y 25 minutos. Este encuentro suponía su primer partido desde que perdió el pasado julio en semifinales de Wimbledon.

Tiempo sin competir

Un tiempo sin competir que parece ser que le ha pasado factura, un estado del que Djokovic es plenamente consciente. "Empecé genial. En poco más de 20 minutos, el primer set, me sentí muy bien. Luego, tuvimos algunos juegos largos al comienzo del segundo set, y entonces empecé a sentirme realmente mal... no sé por qué. Me sorprendió mucho lo mal que me sentía físicamente en el segundo parcial", expresó el serbio a los medios después del partido.

Muchos errores

Es cierto que en el primer set el tenista tuvo momentos increíbles que le permitieron cerrar la primera manga en menos de media hora, pero luego dejó al descubierto su falta de ritmo. "Tuvimos intercambios largos, pero también bajé un poco mi nivel y cometí muchos errores no forzados, lo que le permitió volver al partido. Me alegro de haber reiniciado después del segundo set, y el tercero estuvo bien para terminar el partido. Hay aspectos positivos, pero también cosas que espero que no sucedan, como, por ejemplo, cómo me sentí físicamente en el segundo set. Ojalá eso no vuelva a ocurrir, porque entonces mi vida en la pista será mucho más difícil", se sinceraba Nole.

Ahora Djokovic puede afrontar su próximo encuentro ante Zachary Svajda con dos días de margen, corrigiendo aquellos aspectos que debe mejorar para poder avanzar en el torneo. "Menos mal que tengo dos días libres, pero sí, es un poco preocupante. No sé. No tengo ninguna lesión ni nada. Simplemente, me costó mucho mantenerme en los intercambios largos y recuperarme después de los puntos. En mi caso, no he jugado un partido oficial en seis semanas. En los momentos importantes, simplemente metí una pelota más en la cancha que él", concluyó el serbio.

El cumpleaños de su hija

El balcánico ha dado prioridad a pasar tiempo con su familia este verano antes de aterrizar en Nueva York: "Me he ganado el derecho de elegir dónde juego".

"Tengo claras mis prioridades en la vida y la familia es lo primero, por lo que me gusta estar con ellos en las fechas importantes. No estaré en el aniversario de mi hija si me va bien aquí. Espero no tener que perdérmelo otra vez", reflexionó sobre el cumpleaños de su hija Tara. Unas palabras que se han entendido como un aviso sobre que el fin de su carrera puede estar cerca.