TENIS
Premio doble con bonus millonario para Alcaraz
El tenista de El Palmar se lleva un suculento premio de su victoria en Tokio
Más allá del triunfo y los puntos para el ranking, Carlos Alcaraz se lleva de Tokio un buen premio económico. No solo los 416.365 dólares como campeón, sino también un millón extra como el jugador del año con más puntos en los torneos de categoría 500.
Campeón en Rotterdam, Queen's y ahora en Tokio, además de la final en Barcelona, el murciano cierra la particular clasificación con una diferencia ya inalcanzable para Álex De Miñaur, segundo.
Otro triunfo más en un año de absoluto récord para Alcaraz.
OTRO BONUS EN EL HORIZONTE
En el mismo sentido, el tenista español aspira también a otro bonus extra. En este caso, en la categoría de torneos Masters 1000, que reparte algo más de 20 millones entre los mejores tenistas del año en los torneos de dicha categoría.
A falta de dos citas (Shanghái y París) Alcaraz domina con mucha distancia a los dos siguientes, Draper (que ya no jugará más por lesión) y Musetti.
En este caso, el bonus es de unos 4,5 millones, aunque su ausencia en Madrid y Tornoto, torneos TMS, le restan 25% en cada caso al premio final.
Sea como sea, el murciano está viendo recompensada su gran temporada también en lo económico y no solo en la clasificación, donde se ha asegurado casi por completo su liderazgo hasta final de año.
