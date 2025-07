La predicción que pone en alerta a Alcaraz para el US Open

Jannik Sinner se proclamó este domingo campeón de Wimbledon. De esta manera, el italiano consigue su segundo Grand Slam de esta temporada, tras ganar también el Open de Australia en la primera cita grande del año. El único Slam que no ha ganado en 2025 es Roland Garros, donde vivió una increíble remontada de su rival: Carlos Alcaraz. Todo esto ya lo vivió un usuario de 'X' antes de que sucediera.

Antes de empezar la temporada, concretamente en diciembre de 2024, una cuenta de la red social, 'Univers Tennis' preguntó a los usuarios por los finalistas y ganadores de los cuatro Grand Slams. Centenares de respuestas inundaron el 'post', con opciones y nombres de todo tipo. Aun así, una es la que ha mantenido el acierto durante el tiempo, a falta de un solo grande.

Fue así como uno de los internautas se ha ganado el nombre de 'Nostradamus del tenis', acertando los campeones y los finalistas de los tres Grand Slams disputados hasta el momento. En el Open de Australia, predijo que Sinner iba a ser el ganador y Zverev estaría en la final junto a él. Y así fue, con victoria del italiano en tres sets.

En Roland Garros, tuvo claro que Carlos Alcaraz llegaría a la gran final. El español defendía el título del año anterior ante Alexander Zverev, mientras el italiano aterrizaba en París con poco rodaje, después de reaparecer en Roma. El transalpino estuvo fuera de las pistas durante tres meses por una sanción por dopaje.

Como es lógico, también adivinó el ganador, que no fue otro que el tenista murciano, no sin sufrir de lo lindo. Por último, en Wimbledon se repitió la misma final que en el Grand Slam de arcilla, para volver a hacer frente a los dos mejores tenistas del circuito tanto en nivel como en ranking. Esta vez, la moneda cayó del lado del italiano. Aunque no fue cuestión de suerte.

Carlos Alcaraz, durante la final ante Jannik Sinner / Joanna Chan

Lo interesante viene con la última predicción del usuario 'Diawariste', todo un adivino, para el US Open. Si en los anteriores torneos no se había 'mojado' en exceso, metiendo en la final a los tres mejores jugadores del mundo, en el último Grand Slam que se disputa en Nueva York 'habrá' una gran sorpresa.

¿Quién será el campeón del US Open?

Siguiendo su apuesta, Daniil Medvedev se proclamaría campeón del US Open. Algo que parece muy improbable a día de hoy, teniendo en cuenta que el tenista ruso está haciendo uno de los peores años de su carrera, saliendo incluso del 'top ten'. Aun así, no sería la primera vez que ganara el Grand Slam estadounidense, ya que lo alzó en el año 2021.

En la final contra el ruso estaría Alexander Zverev, otro jugador que está atravesando una muy mala racha a nivel deportivo. El germano protagonizó la gran noticia de este lunes: a no ser de un giro de los acontecimientos, su próximo entrenador será Toni Nadal. Veremos si el usuario de 'X' logra un pleno difícil de conseguir.