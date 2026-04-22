¿Por qué Alcaraz no juega el Mutua Madrid Open 2026?

El Mutua Madrid Open 2026 abre el telón este miércoles 22 de abril con la disputa de los primeros partidos de la fase principal. Año tras año, la Caja Mágica acostumbra a reunir a las mejores raquetas del torneo, aunque la presente edición cuenta con algunas bajas sonadas.

Entre ellas destaca la de Carlos Alcaraz, que por segundo año consecutivo no formará parte del elenco de participantes del torneo madrileño. El de El Palmar tenía previsto disputar el Mutua Madrid Open 2026 como parte de su preparación antes de Roland Garros, pero la lesión de muñeca sufrida en Barcelona truncó sus planes.

"Sentí que me venció la muñeca en un resto y fue poco a poco a más durante el partido. Es una molestia que ya he sentido antes en alguna ocasión y pensaba que no iría a más pero en las pruebas se ve que es una lesión un poquito más seria de lo que esperábamos", confesó Alcaraz al durante la comparecencia en la que anunciaba su retirada de Barcelona. Para justificar su decisión, el murciano alegó que "al final tengo que escuchar a mi cuerpo y que no me repercuta para un futuro".

Alcaraz, en su debut en Barcelona / EUROPA PRESS

Apenas unos días después, Alcaraz confirmó que la lesión que le había obligado a retirarse del Barcelona Open también le impediría participar en el Mutua Madrid Open. "Hay noticias que cuesta muchísimo dar. Madrid es casa, uno de los lugares más especiales del calendario para mí, y por eso me duele tanto no poder jugar aquí por segundo año consecutivo. Me duele especialmente no poder estar delante de mi gente, en un torneo que es tan especial. Gracias por el cariño de siempre y ojalá nos veamos pronto", comunicó a través de sus redes sociales.

¿Cuándo jugará Alcaraz su próximo torneo?

A la espera de acontecimientos, el próximo torneo que figura en el calendario de Carlos Alcaraz es el Masters 1000 de Roma. En su última participación en la capital italiana, el murciano se impuso con contundencia ante Jannik Sinner (7-6 y 6-1), lo que implica que este año defenderá la totalidad de puntos que otorga el torneo.

Ubicado en el calendario inmediatamente después del Mutua Madrid Open, el Masters 1000 de Roma se celebrará en el Foro Itálico del miércoles 6 al domingo 17 de mayo. El torneo de la capital italiana será la antesala de Roland Garros, dónde Alcaraz defenderá su condición de campeón y los 2000 puntos que otorga la conquista del segundo Grand Slam de la temporada.

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Sin embargo, las últimas declaraciones de Alcaraz no invitan al optimismo respecto a su regreso, llegando a estar en duda incluso su participación en la presente edición de Roland Garros.