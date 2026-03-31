Ponen en duda la presencia de Sinner en Madrid

Tras conquistar el Sunshine Double, Jannik Sinner apenas se ha concedido dos días de descanso antes de volver al trabajo. El italiano regresará a la pista este jueves para empezar a preparar el Masters 1000 de Montecarlo, donde arranca la gira de tierra batida… y una nueva batalla con Carlos Alcaraz.

El torneo del Principado no es uno más para el número dos del mundo. Allí juega prácticamente en casa, ya que reside desde hace años en Mónaco, y además puede convertirse en un punto de inflexión en la lucha por el liderato del ranking.

Más allá del desgaste acumulado tras su brillante paso por Estados Unidos, el objetivo es claro adaptarse rápido a la tierra y empezar a construir su camino hacia Roland Garros, el gran sueño de su temporada. “Nos alojamos en hoteles todo el año y poder quedarte en casa cambia las cosas. Te permite relajarte y no pensar demasiado en el torneo”, explicó tras su último triunfo.

Sinner, imparable en Miami / EFE

En ese mismo escenario se reencontrará con Alcaraz, aunque el italiano prefiere no mirar más allá. “Todos sabemos lo fuerte que es Carlos en tierra batida, pero yo estoy centrado en mi juego. Lo más importante ahora es recuperarme y disfrutar del momento”, afirmó.

Fiel a su filosofía, Sinner insiste en vivir el presente. “Siempre he sido alguien que vive el momento. Ahora empieza un nuevo capítulo, el de la tierra. No hay mucho tiempo para adaptarse”, añadió.

Además de su participación en individuales, el italiano tiene previsto disputar el dobles junto a Zizou Bergs, una fórmula que puede ayudarle a acelerar su adaptación a la superficie.

“Los dobles pueden ayudarme a familiarizarme con las condiciones y llegar mejor preparado”, explicó.

DUDAS CON MADRID

En cuanto a su calendario, todo apunta a que será selectivo. Tras Montecarlo, no se descarta que renuncie a Madrid para gestionar cargas y llegar en las mejores condiciones a Roma, donde se espera su reaparición a principios de mayo.

Con el número uno en juego y la tierra batida como nuevo escenario, Sinner inicia ahora una fase clave de la temporada con el objetivo de consolidar su dominio… y dar el siguiente gran paso en su carrera.