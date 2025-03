El polémico cambio de superficie en Indian Wells enfrenta a Djokovic y Alcaraz: "La diferencia es enorme"

Indian Wells 2025 afronta su tercera ronda y, a pesar de encontrarse en una fase muy temprana, su desarrollo está siendo sorprendente. Tenistas de la talla de Zverev, Ruud o Djokovic, a quienes muchos situaban en las últimas rondas del torneo, han sido eliminados tras su primer partido.

La caída de un número tan significativo de candidatos responde a motivos diversos, aunque algunos apuntan a una causa en concreto. Es el caso de Djokovic que, si bien es cierto que admitió que su derrota contra Botic Van de Zandschulp (6-2, 3-6 y 6-1) fue "un mal día en la oficina", también se escudó en el cambio de superficie aplicado a partir de la presente edición.

El inicio de Indian Wells 2025 ha estado marcado por el cambio de proveedor de la superficie de pista, que ha cambiado después de 25 años. La llegada de Laykord como sustituto de Plexicushion auguraba un cambio en la velocidad de la superficie, aunque los pronósticos previos están resultando ser algo diferentes.

Tras su derrota ante Van de Zandschulp, Djokovic señaló que "la diferencia entre la pista central y las otras es inmensa. La pelota bota en la pista central mucho más alta que en pistas de tierra batida". Como broche, el serbio justificó su rendimiento con este cambio. "He sufrido mucho con eso, no he podido encontrar el ritmo".

Alcaraz, en cambio, se ha mostrado encantado con este cambio de superficie. El murciano, campeón en las dos últimas ediciones de Indian Wells, apuntaba a ser uno de los grandes perjudicados, pero no se ha visto tan afectado como cabía esperar por esta modificación.

En su debut en el desierto de California, Alcaraz se deshizo sin problemas de Quentin Halys (6-4 y 6-2). Al ser preguntado por sus sensaciones en la nueva superficie, el murciano valoró el cambio de manera positiva. "La pista es lenta y la pelota bota mucho por lo que a mi juego le va bien. Aquí me siento como en casa".