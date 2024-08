¡Polémica en el US Open! Caroline Garcia denuncia amenazas y mensajes de odio

Caroline Garcia, número 30 del ranking WTA, cayó en primera ronda del US Open de manera sorprendente ante la jugadora mexicana Renata Zarazúa. La tenista francesa ha sido tendencia en redes sociales y ha abierto un debate sobre las apuestas deportivas y los mensajes de odio que ha recibido tras su eliminación.

La jugadora ha publicado en su perfil algunos de los comentarios que recibió después del encuentro. "Deberías suicidarte”, “Un payaso debería estar en el circo”, “Espero que tu madre se muera pronto” o “Eres una porquería”, eran algunos de los mensajes que llegaron a la francesa.

“Sé que quienes escriben estos terribles mensajes no cambiarán, pero quizá tú, la próxima vez que veas una publicación de un deportista que haya perdido, recuerdes que también es un ser humano que intenta hacerlo lo mejor posible”, respondió Caroline, que puso el objetivo en las apuestas deportivas.

"Ya hace mucho que las marcas de cigarrillos patrocinaban deportes. Sin embargo, aquí estamos promoviendo empresas de apuestas que destruyen activamente la vida de algunas personas. No me malinterpreten, no estoy diciendo que deberían prohibirse. Pero tal vez no deberíamos promoverlas. Además, si alguien decidiera decirme estas cosas en público, podría tener problemas legales. Entonces, ¿por qué en Internet tenemos libertad para hacer lo que queramos?", ha asegurado la tenista.

Apoyo de sus compañeras

Caroline Garcia ha recibido un gran apoyo por parte de sus compañeras de profesión. “Gracias por dar voz a esto", ha comentado Iga Swiatek, número uno del ranking WTA. Incluso la Federación Francesa de Tenis ha mostrado su apoyo a la jugadora: "Estamos todos contigo, Caro".

Caroline llegó a ser número cuatro del mundo en el año 2018, consiguiendo grandes éxitos durante su carrera como las WTA Finals y el Masters 1000 de Cincinnati, ambos en 2022. Aun así, la francesa cierra un 2024 muy flojo en los Grand Slams, donde no ha pasado de segunda ronda en ninguno de los cuatro.