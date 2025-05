La polémica de Swiatek y su posible nuevo dopaje

Iga Swiatek no está pasando por su mejor momento. Desde que inició la temporada en 2025, no ha conseguido llegar a la final y en Madrid demostró una vez más su vulnerabilidad. Aquella Swiatek que arrasaba a sus rivales, sobre todo en tierra batida, no existe y su última derrota ante Coco Gauff por un doble 6-1 lo demuestra.

Tras los malos resultados de la polaca, la prensa de su país publicó que la tenista tenía pensado saltarse la gira de hierba, incluyendo Wimbledon, para centrarse en los siguientes en torneos en pista dura. Un dato 'sonrojante' es que jamás ha ganado un torneo bajo la superficie de hierba, teniendo en cuenta que ha ganado 22 títulos individuales.

Los rumores sugerían que la decisión de Swiatek también dependía de su rendimiento en Roma y París, dos torneos que levantó el año pasado. Dicha noticia generó controversia en redes, donde la opinión pública intuía como un posible 'silent ban' su decisión de no jugar en Wimbledon.

Swiatek, un mesecito de sanción y... ¡a jugar! / EFE

No sería la primera vez que se llevara de manera silenciosa una sanción por dopaje. El caso más viral, el de Jannik Sinner, no fue conocido hasta meses después del positivo. Incluso el italiano se bajó de un torneo apelando a una lesión, cuando realmente estaba cumpliendo una sanción desconocida por el aficionado y por los demás jugadores.

Tampoco sería la primera vez que Swiatek es sancionada por dar positivo en una sustancia prohibida. La polaca dio positivo en trimetazidina el 12 de agosto de 2024, pero no se le notificó hasta el 12 de septiembre, momento en el que se le aplicó la suspensión temporal. Iga se ausentó del circuito y demostró posteriormente que la sustancia entró en su cuerpo de manera accidental.

Iga Swiatek cae de rodillas en señal de celebración tras ganar el título individual femenino de Roland Garros 2024 en junio. / Caslot Jean-Charles

Swiatek no ha esquivado las últimas noticias que han salido sobre ella procedentes desde Polonia. En la rueda de prensa previa a Roma, la número dos del mundo ha sido clara: "No deberíais creeros algo así. En los últimos días, he visto millones de comentarios que no son ciertos. No lo entiendo. Hay tantas teorías ahora mismo, sobre todo en Polonia, y ninguna es cierta. No sé, a veces os gusta hacer artículos que atraen a la gente. Lo entiendo, es parte del trabajo... pero por supuesto que no me voy a saltar Wimbledon", ha asegurado.

"Jugaré Wimbledon..."

"Quiero aprender a jugar mejor en hierba. Cada año es una nueva oportunidad para ello. Jugaré Wimbledon, por supuesto, mientras no esté lesionada", finalizó Iga. Por tanto, las dudas sobre la participación de la polaca en Wimbledon y los motivos de su hipotética ausencia quedan zanjados.

"Este año siento que estoy sufriendo un poco más con mi perfeccionismo. Quiero centrarme en ser disciplinada dentro de la cancha y tomar las decisiones correctas, siendo muy sólida. Creo que puedo hacerlo y es mi principal meta ahora mismo", ha afirmado la polaca, que buscará el doblete entre Roma y París.