Polémica con Serena Williams: reclaman una multa de 50.000 dólares por saltarse una rueda de prensa

El regreso de Serena Williams a Wimbledon estuvo envuelto de polémica. La tenista estadounidense plantó cara en su debut en el cuadro individual, a pesar de caer en tres sets ante Maya Joint. Acabaría con molestias en la rodilla tras el encuentro, lo que le llevaría a saltarse la rueda de prensa posterior. Una decisión que comporta sanción en el circuito ATP. Y no se trata de una cifra residual.

"Serena se resintió de la rodilla al final del primer set y, por lo tanto, los equipos médicos de Wimbledon y de la WTA la eximieron de sus compromisos con los medios", declaró Jill Smoller, su agente, tras el encuentro. Wimbledon emitió un comunicado en el que confirmó que la estadounidense no acudiría a sala de prensa, juntamente con unas declaraciones suyas escritas.

Serena Williams, durante el torneo de Wimbledon / TOLGA AKMEN

El reglamento establece que los tenistas deben hablar con los medios de comunicación, ya que “permiten a los jugadores expresar sus opiniones sobre su desempeño y les brindan una valiosa exposición ante los medios y los aficionados”. El incumplimiento de esta norma puede acarrear una multa de hasta 50.000 dólares. No es ninguna tontería.

Wimbledon se acogió a una parte del reglamento en el que se establece que los jugadores pueden ausentarse por motivos razonables, como una lesión o enfermedad. La realidad es que los tenistas, a no ser que hayan sufrido una lesión de gravedad, acuden siempre a hablar con la prensa. Incluso algunos se han presentado con bolsas de hielo para tratar cualquier dolencia mientras responden preguntas.

"En mi época, no teníamos ese lujo"

Al extenista Greg Rusedski no le pareció tan lógico que Serena se saltara la rueda de prensa. "Supongo que han cambiado las reglas a través de las lesiones para que no te multen. En mi época, no creo que tuviéramos ese lujo a menos que nos sacaran en silla de ruedas o nos ocurriera algún incidente terrible, como le pasó a Alexander Zverev cuando jugó contra Rafael Nadal en el Abierto de Francia".

"Dentro de las reglas está permitido no asistir por lesión. Quizás estaba tan disgustada que no quiso decir nada, pero la verdad es que me hubiera gustado escuchar a Serena. No es que Serena haya estado en el Tour todas las semanas. Tenemos a una de las ex campeonas y una de las grandes, si no la mejor de todos los tiempos del tenis femenino, que regresa a jugar y no habla con la prensa", expresó.

Wimbledon ha tomado varias decisiones en favor de Serena Williams. La organización retrasó dos días el debut de las hermanas en la modalidad de dobles para que Serena se pudiera recuperar de la lesión. Sin embargo, la norteamericana tuvo que anunciar su baja del torneo. Se espera que el deseado dúo se deje ver en una pista para el US Open en Nueva York.