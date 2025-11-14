Polémica con el horario de Alcaraz en semis: "Influye mucho"

Ya se conocen los horarios de las semifinales de las ATP Finals. Una penúltima ronda en la que falta por saber tan solo el rival que tendrá Carlos Alcaraz. El español ya tiene su plaza asegurada tras haber ganado todos los partidos en la fase de grupos, mientras que Jannik Sinner y Álex de Miñaur se verán las caras en el otro choque, que se jugará varias horas antes.

Charly conocerá su quién será su rival esta misma noche, cuando finalice el duelo entre Felix Auger-Aliassime y Alexander Zverev. Es por ese motivo que la semifinal que involucra al español será la segunda, para dar un poco de descanso a los que juegan hoy. Aun así, la organización ha decidido poner un horario incomprensible, metiendo un partido de dobles de por medio.

Alcaraz celebra el triunfo ante Musetti / AP

El partido entre Jannik Sinner y Álex de Miñaur se disputará este sábado a las 14 (hora local), mientras que el de Alcaraz no empezará hasta mínimo las 20:30 horas. Una diferencia horaria muy grande, teniendo en cuenta que la final se disputa al día siguiente y, si se alargara mucho el partido del español, podría irse a dormir a altas horas de la madrugada.

"Obviamente, cuanto menos tiempo de recuperación tienes peor. No digo que sea un gran hándicap en contra, pero no es lo mismo acabar a las 11 y media o 12 e irte a la cama a las dos que irte a la cama a las 11 y hacerlo todo mucho más temprano. El tiempo de recuperación y el tiempo de descanso influye mucho para estar luego en condiciones o en mejores condiciones para el domingo", comentó Alcaraz al respecto.

Jannik Sinner disputará la otra semifinal ante De Miñaur / Alessandro Di Marco

La final se disputará a las 18 horas, por lo que el español, en caso de ganar su partido, no tendría prácticamente tiempo de recuperarse. El motivo del horario es que la organización ha colocado las semifinales de dobles de manera intercalada. Por tanto, la jornada nocturna la iniciará la segunda semifinal de esta modalidad, dejando el plato fuerte para el final.

Número 1 asegurado

Sea como sea, el murciano ya tiene asegurado el número uno, independientemente de su resultado en semifinales. Este mismo viernes levantará un trofeo que ya alzó en el año 2022 y que le acredita como el mejor jugador del año. Un merecido reconocimiento a una temporada espectacular, en la que ha levantado dos Grand Slams, además de varios Masters 1000 y ATP 500.

"Es un enorme hito. Acabar el año como número uno era uno de mis objetivos. Después de ganar este partido sabía que había logrado mi objetivo del año, así que significa muchísimo para mí", comentó Alcaraz tras ganar en el último partido del Grupo Jimmy Connors a Lorenzo Musetti. Si alcanza la final, no tendrá mucho tiempo de descanso, pero tampoco lo tendrá después, cuando viajará a Bolonia para jugar la Copa Davis.