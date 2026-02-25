La polémica frase de Kyrgios: "Nadal me tenía miedo en Wimbledon"

Nick Kyrgios siempre está envuelto en polémica. En este caso, el australiano recordó aquella final de Wimbledon del año 2022, a la que llegó de manera sorprendente, pero cayó en cuatro sets frente a Novak Djokovic. Junto a Patrick Mouratoglou, otra personalidad peculiar del circuito, y Alexander Bubilk, recuerdan aquel partido y lanzan un recado a Rafa Nadal.

"No creo que pudiera haber hecho mucho más en la final de Wimbledon. Jugué muy sólido. Jugué un mal tie-break en el cuarto set, pero en el tercero me rompió el saque con 4-4 cuando tuvo ventaja. Es ridículo. Cuando lo hizo, algo malo sucedió en mi cabeza. Eso fue duro", recordaba el 'aussie', que llegó a ganar la primera manga de aquel encuentro.

Nick Kyrgios y Novak Djokovic en Wimbledon 2022 / EFE

Fue entonces cuando soltó la bomba. "Creo que si hubiera jugado la final con Rafa Nadal habría estado mejor. Si hubiéramos jugado el partido de semifinales creo que Nadal me habría tenido miedo", reveló el tenista australiano. En aquella edición, el balear ganó de manera épica a Taylor Fritz en los cuartos de final, a pesar de sufrir una lesión abdominal durante el duelo.

Nadal se retiró del torneo después de ganar el partido, lo que supuso que Nick Kyrgios pasara directamente a la gran final del Grand Slam de hierba. Sin duda, el mayor éxito de su carrera deportiva. El propio Bublik afirmó que el español le tenía miedo y el australiano lo afirmó con rotundidad. Aquel mismo año se habían enfrentado en Indian Wells y había ganado Rafa.

Kyrgios saludando a Rafa Nadal durante un partido / AFP

La relación entre los dos implicados nunca ha sido buena. De hecho, Kyrgios dejó una frase impactante antes estas declaraciones. "A Nadal no lo soportaba, sus gestos en pista me asqueaban. Solía odiarlo y despreciarlo muchísimo cuando lo veía caminar. Era un tipo que siempre me motivaba", reconoció Nick en el podcast 'Nothing Mayor'.

¿Cuántas veces jugaron Nadal y Kyrgios?

Kyrgios y Nadal se enfrentaron un total de ocho veces durante su carrera. El español salió victorioso en seis de ellas, mientras que el australiano ganó dos. Precisamente, fue capaz de ganar al balear en Wimbledon 2014, ocho años antes de que el destino los volviera a juntar. Un triunfo que lo catapultó hacia el éxito y se empezó a hablar de Nick como uno de los mayores talentos de la nueva generación.

Sin embargo, nada que ver con la realidad. Aunque Kyrgios ha sido un jugador extremadamente talentoso, le han faltado muchas otras cosas en pista, como disciplina y mentalidad. A sus 30 años, el de Canberra es un jugador prácticamente retirado por sus problemas de muñeca. El mejor ejemplo es que su última victoria a nivel ATP se produjo en el mes de marzo de 2025.