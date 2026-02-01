¡Polémica en el Alcaraz-Djokovic! Carlos pide explicaciones por el cierre del techo: "Es injusto que no nos informen"

Carlos Alcaraz vivió un momento de clara tensión durante la final del Open de Australia 2026 ante Novak Djokovic, un partido ya de por sí cargado de electricidad competitiva. Pero esta vez, el foco no estuvo únicamente en los golpes imposibles o en el pulso mental entre dos gigantes del tenis, sino en un elemento externo: el techo retráctil.

El murciano no ocultó su enfado al percibir que el techo estaba considerablemente más cerrado que al inicio del encuentro. Según expresó en pista, le molestó especialmente no haber sido informado de ningún cambio en las condiciones. "¿Por qué lo están cerrando? No es justo que los jugadores no lo sepan", reclamó Alcaraz, visiblemente incómodo.

Carlos preguntó directamente al juez de silla por qué el techo estaba tan cerrado, insistiendo en que era "injusto" que un tenista no conozca los motivos de una decisión que puede alterar el desarrollo del partido en cuanto al bote de la bola o en la velocidad del juego.

Lo llamativo es que, según se comentó en pista, el techo nunca llegó a abrirse completamente desde el inicio del partido, algo que alimentó todavía más la confusión del español. Alcaraz consideró que, como mínimo, debía existir una comunicación clara para evitar situaciones de incertidumbre en un duelo de máximo nivel.

El choque ante Djokovic estaba siendo una auténtica montaña rusa. El serbio se llevó el primer set por 2-6, pero Alcaraz reaccionó con autoridad en el segundo, igualando el marcador con un 6-2 que devolvía el equilibrio al encuentro. Tras el segundo set, 'Nole' incluso abandonó momentáneamente la pista para una pausa de baño.

Tras la protesta, Alcaraz llegó a conversar con el oficial en pista, buscando explicaciones sobre lo ocurrido.