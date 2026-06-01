La polaca Chwalinska y la rusa Shnaider avanzan a cuartos

La polaca Maja Chwalinska y la rusa Diana Shnaider disputarán sus primeros cuartos de final de Roland Garros, tras haber derrotado, respectivamente, a la francesa Diane Parry, 6-3 y 6-2, y a la estadounidense Madison Keys, 6-3, 3-6 y 6-0.

Chwalinska, 114 del mundo, tuvo que sobreponerse al apoyo del público a la última representante francesa en los cuadros individuales del torneo, pero no se dejó sorprender como había hecho en la ronda anterior la estadounidense Amanda Anisimova, sexta favorita.

La polaca, de 24 años y que disputa en París su tercer Grand Slam, se medirá por un puesto en semifinales contra la rusa Anna Kalinskaya, que también alcanzó esa ronda por primera vez en su carrera en París, tras derrotar a la austríaca Anastasia Potapova, 6-4, 2-6 y 7-6(7).

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Shnaider, 23 del mundo, tuvo más problemas para imponerse a Keys, ganadora del Abierto de Australia de 2025, y se medirá frente a la ganadora del duelo entre la número 1 del mundo, la bielorrusa Aryna Sabalenka, y la japonesa Naomi Osaka.