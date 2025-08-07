Pleno español en la jornada en Cincinnati

Buena balance para los españoles en la primera jornada del Masters 1.000 de Cincinnati que se disputa en las instalaciones del Lindner Family Tennis Center de Mason (Ohio). Roberto Carballés y Pedro Martínez superaron su estreno en el cuado principal tras imponerse a dos rivales de entidad como el francés Hugo Gaston y el chileno Nico Jarry, respectivamente.

El duelo entre Carballés y Gaston arranco intenso, con un intercambio de roturas, primero del francés para inagurar el partido y seguidamente del español. Las bases quedaban sentadas pero Carballés, algo superior que su rival, se llevó la primera manga. En la segunda, reaccionó 'in extemis' el galo para remontar cuando perdía por 5-3. El tinerfeño volvió a imponer entonces el nivel de la primera manga para llevarse el partido por 6-4, 5-7 y 6-3. En la siguiente ronda se medirá al estadounidense Francis Tiafoe.

Remontada épica

Por su parte, Pedro Martínez arrancó su partido contra el chileno Jarry en clara desventaja, entregando los cinco primeros juegos. Hasta el sexto no logró sumar el tenista español, que pudo conservar su servicio tras haber perdido los dos anteriores. El segundo parcial comenzó de la misma manera, con una rotura en el primer juego que no presagiaba un buen desenlace. Pero ese golpe supuso un punto de inflexión para Martínez, que se mantuvo centrado y con dos quiebres en el sexto y el décimo juego, igualó el partido.

La igualdad reinó en la tercera y definitiva manga que se decidió con un solitario break del español en el sexto juego para ganar el choque por 1-6, 6-4 y 6-3. El próximo rival del de Alzira será también un estadounidense, Tommy Paul.