Pleno español en el adiós con honores de Venus Williams

Además de Alcaraz, este lunes también jugó Venus Williams, que a sus 45 años batalló durante más de dos horas contra la checa Karolina Muchova, semifinalista en Nueva York los dos últimos años, antes de rendirse por 6-3, 2-6 y 6-1.

Williams, que volvió al circuito este verano tras un largo periodo de inactividad, regresó a Nueva York con una carta de invitación del torneo y se despidió del Arthur Ashe Stadium ovacionada por el público.

Tras su eliminación, la mayor de las Williams aseguró que no tiene planes de futuro: "Mi objetivo es hacer lo que quiero". "Me encanta jugar", añadió.

Zarazúa se 'carga' a Madison Keys

La mexicana Renata Zarazúa, 82 de la WTA, protagonizó la sorpresa de la jornada al eliminar a la estadounidense Madison Keys, número 6 del mundo y vigente campeona en Australia.

Zarazúa derrotó a Keys por 6(10)-7, 7-6(3) y 7-5 en un partido en el que la estadounidense acabó con 89 errores no forzados, una media de más de dos por juego.

La mexicana reconoció haber llegado "muy nerviosa" al partido, disputado en el Arthur Ashe Stadium, el recinto central en Flushing Meadows.

"La pista es enorme (...) Los primeros peloteos pensé: 'wow, esta pista es supergrande'. Me gustó mucho cómo se juega, es un poco más lenta que las canchas exteriores, lo cual sabía que me iba a ayudar, teniendo uno o dos segundos extra cuando Madison golpeaba tan fuerte como lo hace", dijo.

También pasó a segunda ronda la española Cristina Bucsa, que ganó a la estadounidense Claire Liu por 6-2 y 6-1 y se medirá en su próximo partido a la filipina Alexandra Eala (n.75), un producto de la academia de Rafael Nadal.

En el cuadro masculino pasaron ronda el español Jaume Munar, que derrotó al portugués Jaime Faria por 6-0, 6-3, 5-7 y 6-2, así como el argentino Francisco Comesaña, que se deshizo del estadounidense Alex Michelsen por 1-6, 6-3, 6-4 y 6-4.

También avanzó de ronda la nueva promesa del tenis brasileño, Joao Fonseca, que venció al serbio Miomir Kecmanovic por 7-6(3), 7-6(5) y 6-3. Fonseca, de 19 años y 45 del mundo, ha superado la primera ronda en los cuatro 'Grand Slam' de 2025, debutando en todos ellos.

No corrieron con la misma suerte los argentinos Federico Agustín Gómez y Sebastián Báez, el boliviano Hugo Dellien o el colombiano Daniel Galán, todos eliminados este lunes.