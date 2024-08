Tras la plata en París... Alcaraz ya piensa en el número uno

Carlos Alcaraz ya ha dejado atrás todo lo vivido en los Juegos. El murciano ha vivido una corta, pero intensa etapa en París, en la que logró una medalla de plata tras perder en la final ante Novak Djokovic. Pero el de El Palmar tiene ahora un reto más que complicado por delante.

En la gira norteamericana, más allá de la ilusión por conquistar títulos, la lucha por el reinado del trono a mejor tenista está más que disputada. El Masters 1000 de Cincinnati y el US Open serán las sedes en las que Novak Djokovic, Jannik Sinner y el propio Carlos Alcaraz lucharán por estar en el mejor lugar posible del ranking.

Una lucha en la que será clave la renuncia de Novak Djokovic a jugar en Cincinnati. El serbio, tras los Juegos, ha decidido continuar con sus vacaciones y descansar para llegar de la mejor de las maneras al US Open. Tras su rechazo, lo más probable es que Nole pierda su posición en el ranking. El serbio, tras renunciar a disputar el torneo de Ohio, perderá un total de 1000 puntos, ya que conquistó el título el pasado año. Además, en el US Open también defiende corona, por lo que no tendrá la posibilidad de sumar puntos. Alcaraz, por su parte, alcanzando la ronda de cuartos de final en Cincinnati, ya superaría a Nole en la clasificación.

MAL MOMENTO DE SINNER

En lo que respecta a Sinner, su situación es completamente diferente. El italiano tan solo defiende 10 puntos en Cincinnati, mientras que en Nueva York cayó en octavos de final, por lo que haciendo unos torneos más que aceptables no perdería su lugar en el trono. Pero en cuanto a juego y sensaciones, el actual número uno del mundo no está en su mejor momento. Su reciente derrota en cuartos de final en Montreal ante Rublev y sus constantes molestias físicas, hacen el trono de número uno del mundo pueda estar más en peligro de lo que en un principio parece.

"ESTOY LUCHANDO POR SER EL NÚMERO UNO"

Alcaraz no depende sí mismo para ser el próximo número uno del mundo, pero un buen rendimiento en Cincinnati y en Nueva York podría convertirle en el nuevo 'rey' del tenis. El murciano fue preguntado por esta posibilidad y se mostró ilusionado y optimista: "Estoy muy centrado en eso, en ir a cada torneo pensando en jugar un gran tenis, en hacer un buen resultado. Terminar el año como número uno es uno de mis principales objetivos. Estoy deseando hacerlo, ya veremos. Estoy luchando por ser el número uno, es algo que realmente quiero conseguir lo antes posible", explicó el de El Palmar.

En estos momentos, el ranking ATP está de la siguiente manera: Jannik Sinner (8.770 puntos), Novak Djokovic (8.460 puntos) y Carlos Alcaraz (7.950 puntos).