Piqué y la Copa Davis firman una paz amistosa

Gerard Piqué logró, el 16 de agosto de 2018, cambiar el formato de la Copa Davis tras 118 años de tradición. Su empresa, Kosmos Tennis, asumió la gestión del icónico torneo tras una ajustada votación de la Federación Internacional de Tenis (ITF).

Esta decisión fue polémica, en primer lugar, porque la Real Federación Española de Tenis (RFET), presidida por Miguel Díaz, inicialmente se mostró en contra del nuevo formato, argumentando que no era "rentable", pero cambió de postura solo cuatro días antes de la votación. En segundo lugar, lo más llamativo fue que el representante de la RFET en la votación en Orlando, quien votó a favor del cambio, viajó allí en un avión privado alquilado por Kosmos.

A principios de 2023, tras cinco años, Kosmos dejó de organizar la Copa Davis luego de no renovar el acuerdo con la ITF. La principal razón fue la falta de acuerdo en la renegociación de la tasa fija de 40 millones de euros que la empresa pagaba por gestionar el torneo. Fue entonces cuando el grupo inversor de Gerard Piqué presentó una demanda millonaria contra la Federación Internacional de Tenis por dar por terminada la asociación para la organización de la Copa Davis.

Kosmos Tennis presentó la demanda ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), acusando a la ITF de una “terminación no justificada del contrato de organización de la Copa Davis por 25 años y de causar daños a la empresa”.

"Tras la rescisión por parte de la ITF, ahora existe un litigio entre nosotros en el que reclamamos hasta 50 millones de dólares. No podemos dar más detalles debido a las restricciones de confidencialidad, pero me siento muy orgulloso de todo lo que logramos. Muchas ligas y federaciones se adaptaron a esa situación y la ITF decidió no querer renegociar esos términos. Así que, de un día para otro, el acuerdo se terminó y tuvimos que adaptarnos como empresa", afirmó Piqué sobre la demanda. Por su parte, la ITF demandó a Kosmos, reclamándole 25 millones de euros.

Ahora, siete años después, Kosmos y la Federación Internacional de Tenis (ITF) han alcanzado una resolución amistosa respecto a sus desacuerdos contractuales relacionados con la organización de la Copa Davis. Ambas organizaciones se desean éxito mutuo en sus futuros proyectos.

"Kosmos y la ITF han llegado a una resolución amistosa respecto a sus desacuerdos contractuales previos relacionados con la organización de la Copa Davis. Ambas organizaciones se desean éxito en sus proyectos futuros", explica un comunicado emitido este jueves por la ITF, poniendo fin a sus disputas judiciales.