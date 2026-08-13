Pippa Cary, profesora del hijo de Rafa Nadal: "Es muy implicado y viene como cualquier otro padre"

Rafa Nadal se retiró del tenis profesional a finales de 2024 tras más de dos décadas al máximo nivel y con 22 títulos de Grand Slam en su palmarés. Desde entonces, su día a día ha cambiado por completo, ya que los viajes constantes, los entrenamientos y la competición han dejado paso a una rutina mucho más tranquila, en la que la familia tiene ahora un peso todavía mayor.

El extenista y Mery Perelló tienen dos hijos, Rafael y Miquel, y aunque siempre ha intentado mantener su vida familiar en un segundo plano, con el paso del tiempo se han ido conociendo algunos detalles sobre su día a día como padre.

Rafa Nadal con su mujer e hijos / Instagram

Uno de ellos tiene que ver con el colegio, donde uno de sus hijos estudia en la Rafa Nadal International School. Allí trabaja Philippa Cary, más conocida como Pippa, una de sus profesoras, que ha contado cómo es el mallorquín cuando acude al centro para estar pendiente de sus pequeños.

La británica asegura que Nadal se comporta como un padre más y que está muy pendiente de todo lo relacionado con sus hijos. Pippa ha podido coincidir con él en el colegio y destaca que no busca ningún trato especial: "El niño es genial, al igual que su padre, que es muy práctico y siempre está pendiente de todo, como cualquier padre".

La profesora también destaca la cercanía del extenista cuando trata con el personal del centro y su implicación en el día a día escolar de sus niños: "Es muy agradable y fácil de tratar. Es muy implicado y viene como cualquier otro padre".

Rafa Nadal desvela su nueva rutina / CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH

Pippa llegó a Mallorca hace seis años, después de dejar atrás su trabajo en el sector de las ventas en Reino Unido. Se trasladó a Porreres junto a su pareja, Michael, que ya se había instalado anteriormente en la isla para trabajar como profesor de inglés. La decisión supuso un cambio enorme en su vida y, además, llegó en un momento especialmente complicado, ya que poco después de instalarse comenzó el confinamiento por la pandemia.

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Sin embargo, la británica nunca había trabajado como profesora, pero encontró una oportunidad en la Rafa Nadal International School y comenzó como asistente: "Al principio me contrataron en la academia como profesora asistente", y hace dos años comenzó a trabajar como maestra en el centro, es allí donde terminó coincidiendo con uno de los hijos del extenista.