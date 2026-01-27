La petición de Sinner desplaza a Djokovic

La jornada de este miércoles en el Open de Australia nos presenta dos auténticos partidazos en el cuadro masculino. La organización ha optado por colocar el duelo de Novak Djokovic en el turno de día (4:30 hora española y 14:30 hora australiana). Será la primera vez en todo el Open de Australia que el serbio deba jugar en condiciones diurnas. Un cambio en el que Sinner está implicado.

Y es que el italiano será el que rellene el cupo que deja libre Nole. El gran atractivo de la jornada nocturna en Melbourne será el partido entre Jannik Sinner y Ben Shelton. El estadounidense llega lanzado a los cuartos de final y dispuesto a vencer al número dos del mundo, que ha dejado algo de dudas en las últimas rondas, sobre todo a nivel físico.

Después del episodio que vivió el italiano contra Spizzirri, en el que estuvo cerca de retirarse por tener serios calambres y problemas físicos debido al calor, la organización no ha colocado ninguno de sus partidos en el turno de día. Jannik ya se estrenó de noche en los octavos de final, donde derrotó a su compatriota Luciano Darderi y se le vio más cómodo con las condiciones climáticas.

"No solicitamos sesión nocturna. Podíamos haber pasado a la sesión nocturna cuando Mensik abandonó. Nos ofrecieron pasar a Jannik a esa sesión de noche, pero estaba satisfecho con el horario que nos habían propuesto, no antes de las seis de la tarde en la Margaret Court Arena. Así que nos ceñimos a ese horario. No había problema ninguno para que Jannik jugarse en esa pista", comentó Darren Cahill, su entrenador.

"Jannik tuvo suerte con el cierre del techo, pero todos los entrenadores y jugadores sabían que en algún momento del día se iba a cerrar el techo, porque llegaría el calor extremo. Sabían que habría un descanso de 10 minutos entre el tercer y cuarto set", zanjó sobre la gran polémica del Open de Australia, cuando la decisión de cerrar el techo favoreció la recuperación del italiano.

Mucho descanso para Nole

La gran noticia para Novak Djokovic, que suele querer jugar siempre de noche, es que la jornada de este miércoles no será excesivamente calurosa, con temperaturas suaves durante todo el día que no superarán los 25 grados. Nada que ver con la de este martes, que alcanzaba los 40 grados y obligó a cerrar el techo en las pistas para proteger la salud de los deportistas.

También el serbio ha tenido mucho más descanso que Sinner, pues no disputó los octavos de final por la lesión previa de su rival, Jakub Mensik. Por tanto, tiene lógica que sea el balcánico el que juegue el turno de día y permita al italiano, que sí saltó a pista este lunes, descansar unas horas más. En esta ocasión, el rival de Djokovic será Lorenzo Musetti, al que ya ganó en Atenas el pasado mes de noviembre.