La pesadilla de Ruud por el calor en Roland Garros: "Estaba tan mareado que no veía la bola"

Casper Ruud vivió una auténtica pesadilla en su debut en Roland Garros. El noruego arriesgó durante la semana anterior, participando en el torneo de Ginebra y renunciando de este modo a descansar en los días previos a la cita parisina. Un desgaste y cansancio que acusó en el duelo contra Roman Safiullin, que pasó de ser un trámite a un tormento para el nórdico.

El número 16 del mundo tenía el partido en sus manos, con tres bolas de partido con saque a favor y dos sets a cero de ventaja. Todo hacía indicar que Ruud vencería por 3-0 a su rival y tendría un debut plácido. Sin embargo, justo en el peor momento, el calor le pasó factura y perdió cinco puntos consecutivos. Safiullin acabaría llevándose el tercer set de manera totalmente inesperada.

Ruud estaba mareado y prácticamente no se podía mover en pista. Los médicos analizaron su estado físico, mientras él estaba con la mirada perdida. El cuarto set fue un trámite para Safiullin, ya que lo ganó por 6-0 y el noruego no fue capaz de ganar prácticamente ni un solo punto. Peligraba mucho su victoria en primera ronda, lo que habría supuesto un desastre para él.

"Estuve cerca de estar de camino a casa, honestamente. Al final del 3º y 4º set me sentí bastante horrible y mareado. Era realmente difícil ver la pelota. Creo que mi temperatura corporal era demasiado alta, no pude enfriarla con la temperatura que hace aquí hoy", reconoció Ruud después del partido. "¡Se va a desmayar!", comentaban algunos aficionados en redes sociales.

Casper Ruud, durante el duelo ante Roman Safiullin / MOHAMMED BADRA

"Por suerte, pude darme un poco de tiempo para respirar en el cuarto set para ver si podía calmarme y dejar que los calambres y la alta temperatura se aliviaran. Por suerte, lo logré. Fue un partido realmente duro", finiquitó el noruego, que fue capaz de superar todos los problemas y llevarse la quinta manga por 6-2. Su apuesta fue lanzar por la borda el cuarto y esperar a que su cuerpo se recuperara a tiempo.

Dos finales en Roland Garros

Fue el ruso el que acusó más el desgaste físico en el quinto set. De hecho, tuvo que solicitar tiempo médico por unas molestias en la cadera que le permitieron a Ruud tener unos minutos más de descanso en el banquillo. Algo que para él era oro en aquel momento. Su rival en segunda ronda será el serbio Hamad Medjedovic, que viene haciendo una buena gira de tierra.

Casper Ruud ha sido finalista de Roland Garros en dos ocasiones, además de manera consecutiva: en 2022 y en 2023. Sin embargo, no fue capaz de alzar el trofeo en ninguna de ellas, ya que tenía enfrente a Rafa Nadal y a Novak Djokovic, respectivamente, a los que no pudo ni arrebatarles un set. Si está bien físicamente, será un nombre a tener en cuenta.