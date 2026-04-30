El pequeño de los Alcaraz vuelve a escena bajo la atenta mirada a su hermano Carlos

Pese a que la baja de Carlos Alcaraz dejó helado al público de Madrid, el apellido Alcaraz también está presente en esta edición en la Caja Mágica, con su hermano pequeño Jaime.

El joven murciano debutó en el Mutua Madrid Open Sub-16, un torneo que reúne a algunas de las mayores promesas del tenis nacional y que permite a los más jóvenes competir en el mismo entorno que las grandes estrellas del circuito ATP. Y lo hizo con nota. Jaime se impuso con autoridad a su compatriota Pol Mas por 6-3 y 6-3, dejando buenas sensaciones en uno de los partidos más seguidos de la jornada.

En la grada, atento a cada punto, estaba su hermano mayor. Carlos no quiso perderse el estreno y vivió el partido desde cerca, acompañado por la familia, en un ambiente íntimo y cercano que contrastaba con la habitual presión que rodea su figura. Antes del encuentro, incluso se acercó a Jaime para desearle suerte, en una escena que reflejó el fuerte vínculo entre ambos.

El Mutua Madrid Open Sub-16 se ha consolidado como una de las grandes plataformas de desarrollo del tenis español. Desde su creación en 2013, ha servido como escaparate para jóvenes talentos que hoy ya compiten al máximo nivel. Nombres como Martín Landaluce, Daniel Mérida o Rafa Jódar pasaron por este torneo antes de dar el salto definitivo al circuito profesional.

Mientras tanto, Carlos vive el torneo desde una perspectiva muy distinta. El murciano no pudo participar en esta edición del Mutua Madrid Open debido a la lesión en su muñeca derecha, una dolencia que le ha obligado a parar y a renunciar también a Masters 1000 de Roma y a Roland Garros, donde partía como vigente campeón.

Pese a su ausencia en pista, su figura sigue muy presente en Madrid. Y ahora, con una nueva historia que empieza a tomar forma dentro de su propia familia.

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Porque en la Caja Mágica, el apellido Alcaraz sigue escribiendo capítulos. Aunque esta vez, con un nuevo protagonista.