El pequeño de los Alcaraz da otro paso al frente

En otra semana en la que el nombre de Carlos Alcaraz volvió a ser el gran destacado en el mundo del tenis con su triunfo en Doha, apareció también en segundo plano el de Jaime, el pequeño de la familia, al que es ya cada vez más habitual ver en triunfar en el deporte que domina con puño de hierro su hermano.

A sus 14 años, Jaime se quedó a las puertas de ganar el trofeo clasificatorio para la fase final del Mutua Madrid Open sub-16 celebrado este fin de semana en el Real Murcia Club de Tenis.

Jaime Alcaraz llegó a la final de este torneo clasificatorio, pero terminó cediendo en dos sets frente al también español Stefan Shangichev, de 15 años. El joven jugador ya cuenta con experiencia en varios torneos del circuito ITF Futures y, además, fue compañero del propio Alcaraz en las Finales de la ITF World Junior Tennis el pasado año.

Con este triunfo, Shangichev logra su pase a la fase final del torneo, que reunirá a los mejores tenistas de cada prueba del circuito entre el 30 de abril y el 3 de mayo.

Noticias relacionadas

La cita coincidirá con la disputa de las fases finales de los cuadros absolutos del Mutua Madrid Open.