El peor pronostico para Alcaraz: "No creo que juegue Wimbledon"

Las dudas alrededor de Carlos Alcaraz y su regreso a las pistas siguen creciendo. Después de perderse el Mutua Madrid Open, el Italian Open y también Roland Garros por la lesión en la muñeca derecha sufrida en el Barcelona Open Banc Sabadell, la gran incógnita ahora es si llegará a tiempo para disputar Wimbledon Championships.

El Grand Slam londinense arranca el próximo 29 de junio y, aunque el objetivo del murciano y de su equipo sigue siendo reaparecer sobre hierba, ya sea en Queen’s o directamente en Wimbledon, nadie quiere asumir riesgos innecesarios.

La recuperación continúa paso a paso y el escenario de saltarse también la gira de césped para centrarse en la temporada de pista dura en Estados Unidos no está descartado.

Carlos Alcaraz, durante un partido en el torneo de Queen's. / DANIEL BEARHAM / COLORSPORT / DP / AFP7 / Europa P

Una de las voces que más dudas ha mostrado sobre la presencia de Alcaraz en Londres ha sido la de Greg Rusedski. El extenista británico cree que el español priorizará completamente su salud para evitar errores del pasado que terminaron marcando carreras como la de Juan Martin del Potro.

“Siempre extrañamos a Carlos, pero está haciendo lo correcto. La salud es tu patrimonio”, explicó Rusedski en su canal de YouTube. “No quiere que le ocurra lo mismo que a Del Potro, que regresó demasiado pronto, sufrió demasiadas lesiones de muñeca y nunca pudo explotar completamente todo su potencial”.

El británico considera además que Alcaraz no reaparecerá hasta sentirse totalmente recuperado y fue muy claro al hablar de Wimbledon: “No creo que Carlos vaya a volver para Wimbledon este año”.

Rusedski aprovechó también para situar a Novak Djokovic como uno de los grandes beneficiados de la situación. Según el exfinalista del US Open, el serbio está enfocando toda su preparación en llegar al máximo nivel posible a Londres.

“Ahí es donde Djokovic quiere alcanzar su mejor versión”, señaló. “Nunca se puede subestimar a Novak. Si está sano y en forma, todavía puede ganar a cualquiera”.

Mientras tanto, el entorno de Alcaraz mantiene la prudencia y evita fijar plazos concretos para el regreso del murciano, consciente de que una recaída en una lesión tan delicada como la muñeca podría tener consecuencias mucho más graves a largo plazo.