El peor momento de Carlos Alcaraz

Miles de aficionados se han despertado hoy con una de las noticias más sorprendentes de los últimos años en el tenis. Carlos Alcaraz cayó en segunda ronda ante el neerlandés Botic van de Zandschulp, que se había planteado incluso la retirada tras sus malos resultados este año.

El español llegaba entre algodones, a nivel físico y mental, a la gran cita de pista dura que quedaba en este 2024. A pesar de presentarse en Nueva York con malas sensaciones, tras mostrar una versión muy inferior a su nivel en Cincinnati, el número tres del mundo tenía como objetivo dar 'el último empujón' de la temporada en el US Open.

Para nada fue así. El murciano se vio absolutamente superado por su rival, número 74 del mundo, que se planteó la retirada hace unos meses y que arrastra el peor año de su carrera en 2024. Sin poder ganar un solo set en el partido, 'Charly' se despidió del público de la Arthur Ashe totalmente 'fuera' mentalmente.

"He estado jugando muchos partidos en los últimos meses, con Roland Garros, Wimbledon y los Juegos Olímpicos, pero no quiero ponerlo como excusa. Me tomé un descanso después de los Juegos que posiblemente no fue suficiente, pero también debo aprender de esos. Quizá soy un jugador que necesita parones más largos para afrontar los torneos importantes. Tengo que reflexionar sobre ello", comentó el tenista después del partido.

Su peor racha desde que llegó a la élite

Con esta derrota, Alcaraz encadena su peor racha como profesional desde el año 2021, perdiendo tres de los últimos cuatro partidos que ha disputado. Un dato sorprendente que refleja que el español no ha aguantado la gran carga de torneos que ha disputado en la primera parte de la temporada.

Algo que ya pasó el año pasado, cuando el murciano cayó en la final de Cincinnati ante Novak Djokovic y, desde entonces, bajó el nivel y no alcanzó ninguna final hasta la temporada siguiente. Una versión que enfadó a Ferrero en 2023, puntualizando que era importante "ser profesional durante toda la temporada". Veremos cómo gestionan Carlos y su equipo este bajón.