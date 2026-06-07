¡Peligro Alcaraz! Así queda el ranking ATP tras la victoria de Zverev en Roland Garros

Alexander Zverev consiguió por fin levantar su ansiado primer Grand Slam en Roland Garros. El alemán superó a Cobolli y tiró de una vez por todas la mochila que tanto le pesaba de las finales perdidas y las oportunidades que se habían escapado.

Un triunfo que lo pone en la eterna e ilustre lista de campeones de Grand Slam y que además le abre una nueva oportunidad en el ranking actual aprovechando la baja de Carlos Alcaraz, que tampoco jugará en toda la gira de hierba.

Paris (France), 07/06/2026.- Alexander Zverev of Germany celebrates after winning his Men's final match against Flavio Cobolli of Italy at the French Open Grand Slam tennis tournament at Roland Garros in Paris, France, 07 June 2026. (Tenis, Abierto, Francia, Alemania, Italia) EFE/EPA/YOAN VALAT / YOAN VALAT / EFE

Con el triunfo en París, Zverev saldrá este lunes con 7305 puntos en la tercera posición del ranking, lejos todavía de los 9960 puntos de Alcaraz. Pese a ello, hay que contar que el murciano no defenderá los 2500 puntos de Queen's y Wimbledon, lo que le dejarán con 7460 puntos tras el Grand Slam londinense.

Zverev está claro que no defenderá los 165 puntos de Stuttgart y habrá que ver lo que hace en Halle, donde consiguió sumar 200 el pasado año. Sin todo ello, el alemán se pondrá a solo 530 puntos teóricos de Alcaraz, con la gran oportunidad de superarle a la espera de ver que suma en Halle y Wimbledon.

Sinner y Alcaraz con los trofeos / Wimbledon

El pasado año cayó en primera ronda en el All England Club, lo que hace de esta oportunidad algo muy real y muy viable si el de Hamburgo no cae sorprendentemente cuando no toca.

En el resto del ranking, Sinner queda indiscutible en lo más alto y será Auger-Aliassime el que lucirá en cuarta posición a partir de este lunes. Por su parte, el italiano Cobolli se estrenará el Top 10.