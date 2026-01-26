Pegula destroza a la campeona

La estadounidense Jessica Pegula, número 6 en el ránking WTA, selló su pase a los cuartos de final del Abierto de Australia tras imponerse a su compatriota Madison Keys, novena, por 6-3 y 6-4 en la cuarta ronda del cuadro femenino, en un duelo disputado en el Rod Laver Arena.

Pegula, sexta cabeza de serie, necesitó una hora y 18 minutos para cerrar el encuentro, en el que combinó solidez desde el fondo de la pista con una notable eficacia al servicio. La norteamericana mostró temple en los momentos decisivos, especialmente al servir para partido en el segundo set, donde cerró el encuentro con autoridad.

Pegula apostó por la consistencia, la construcción paciente de los puntos y una acertada mezcla de golpes profundos y variaciones, mientras que Keys recurrió a su habitual potencia, con servicios que superaron los 190 kilómetros por hora y golpes ganadores desde posiciones ofensivas.

Pese a un intento de reacción de Keys en la segunda manga, tras recortar una desventaja inicial, Pegula mantuvo el control del ritmo y supo neutralizar los momentos de mayor agresividad de su rival. Su capacidad para presionar con devoluciones profundas y capitalizar los errores no forzados de Keys resultó determinante.

Con esta victoria, Pegula consolida su condición de aspirante al título en Melbourne y termina el sueño de Keys, que buscaba en esta edición revalidar el título que ya logró en 2025 frente a la número uno del mundo, Aryna Sabalenka.

En los cuartos de final, Pegula se enfrentará a la estadounidense Amanda Anisimova, cuarta del mundo, que superó a la china Xinyu Wang. "He estado disfrutando cada día aquí y manejando mejor las expectativas", afirmó tras su victoria.

La estadounidense subrayó la importancia de haber superado por fin la barrera de los octavos de final, ronda en la que se había quedado en tres ocasiones. "Dar ese paso más significa mucho para mí", dijo, añadiendo que jugar en Australia le resulta especialmente motivador: "un día más, un partido más, es emocionante".