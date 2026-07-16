Paula Badosa se sincera sobre su experiencia en el tenis: "Si tuviera una hija, no la haría jugar al tenis"

El camino de Paula Badosa en el tenis ha estado lejos de ser fácil. A lo largo de su trayectoria, la catalana ha tenido que convivir con lesiones y resultados irregulares que frenaron su progresión durante largas etapas.

Sin embargo, ahora atraviesa un momento de lo más dulce tras dejar atrás un complicado período marcado por problemas físicos crónicos.

Ganadora en Bastad

Hace solo unas semanas conquistó el WTA 125 de Bastad, un título que supuso además su regreso a una final del circuito por primera vez desde 2024. Un triunfo que representa mucho más que una victoria en un torneo, ya que le devuelve la confianza que había perdido tras alcanzar en su día el número 2 del ranking mundial.

La propia Badosa reconoce que, pese a seguir lidiando con sus molestias, actualmente se siente mejor: "No es fácil. La lesión siempre está ahí cuando compito. Hay días en los que no puedo controlarla y directamente no puedo jugar. Pero, por ahora, la estamos gestionando bien", explicó.

La española destacó también el trabajo de su entorno para controlar la situación. "Mi equipo, el médico y el fisioterapeuta hacen un seguimiento constante. Hay momentos en los que me asusto, como ocurrió hoy, pero el cuerpo está respondiendo".

"Es un camino muy duro"

Dejó una de sus reflexiones más personales al ser preguntada sobre si volvería a elegir el tenis si pudiera empezar de cero. "Es algo en lo que he pensado muchas veces. No lo sé. Es un camino muy duro. He vivido momentos muy complicados para llegar hasta aquí y todo eso deja huella", confesó.

Aun así, admite que repetiría la experiencia porque le ha ayudado a crecer como persona. "Creo que diría que sí porque me ha convertido en una mujer muy fuerte y capaz de luchar por cualquier objetivo. Pero si tuviera una hija, no la animaría a jugar al tenis. A mí quizá sí volvería a hacerme pasar por todo esto, pero a una hija no".

Badosa también señaló que está recuperando una de las virtudes que la llevaron a instalarse entre las mejores del mundo: la regularidad. "Esa consistencia era una de mis grandes fortalezas. Este año llevaba unos diez meses muy lejos de ese nivel y sentía que había perdido parte de mi identidad en la pista. Ahora, poco a poco, estoy volviendo a encontrar a la Paula Badosa de siempre".

Lo que le ha dado Bastad

Por último, explicó el enorme valor emocional que tuvo levantar el trofeo en Bastad. "Volver a ganar un torneo, aunque fuera un WTA 125, fue muy importante para mí. Incluso más que otros títulos por todo lo que significa. Necesitaba volver a sentirme ganadora, competir durante cinco días seguidos, comprobar que mi cuerpo respondía y recuperar esa sensación de ser competitiva".

La tenista concluyó asegurando que ese éxito supone un impulso anímico fundamental para afrontar lo que viene. "Este campeonato significa mucho más de lo que la gente puede imaginar. Llevaba mucho tiempo esperando un momento así. Recuperar la constancia y la consistencia era algo que siempre me había definido y que este año había perdido".