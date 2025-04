Paula Badosa, nueva embajadora de Lexus: “Estoy muy ilusionada de formar parte de la familia"

La tenista Paula Badosa es la nueva embajadora de Lexus, una elección de la que dice sentirse “ilusionada” de formar parte de “la familia” de esta marca automovilística y cuyo acuerdo espera que sea “por mucho tiempo”.

Badosa, novena del ránking WTA, ha atendido a EFE durante un acto en el que ha sido presentada como embajadora de la compañía automovilística Lexus, en la víspera de su debut en el Mutua Madrid Open, un torneo que le da “una motivación extra” al jugar “en casa”, y donde reaparecerá tras abandonar en Miami el pasado marzo por unas molestias en la espalda.

Una lesión que, como ella misma señala, ha modificado su objetivo para esta temporada, el cual pasaba por mantenerse en el top 10 e ir a la Copa de Maestras, que se disputará del 2 al 9 de noviembre en Riad (Arabia Saudí), y, aunque esa meta “todavía está ahí”, en estos momentos insiste en que solo pide “estar sana”.

“Llevo casi dos años y es como que me he acostumbrado a vivir con dolor, pero todas las mañanas me levanto con cierto miedo de si va a empeorar o no, porque es algo que no controlo”, ha confesado. Como ha admitido, la lesión crónica en la vértebra L4 también le ha obligado a cambiar ciertos aspectos de su juego y salir de su “zona de confort”, tratando de acortar los puntos, ser más agresiva e ir más a la red, lo cual está “siendo un buen reto”.

Sin embargo, Badosa ha indicado que, gracias a ello, ahora es una jugadora “mucho más completa” y que, aunque se haya perdido varios partidos debido a las molestias, se siente en el mejor momento de su carrera en términos de juego.

“Estaba sacando mejor que nunca, jugando los golpes mejor que nunca, físicamente me estaba sintiendo muy bien, rápida. Estaba en un muy buen momento, ojalá ahora pueda recuperar esa sensación”, ha afirmado.

Respecto a su nuevo acuerdo con Lexus -entidad que colabora con EFE en la difusión de este contenido-, la tenista asegura que está “ilusionada” y espera que sea “por mucho tiempo”, ya que, según sus palabras comparte valores como esfuerzo, estilo, innovación y excelencia.

“Soy una persona a la que le gusta cuidar mucho los detalles y creo que Lexus también. Como tenista soy muy perfeccionista, creo que ellos también buscan que todo esté siempre de diez. Compartimos los mismos valores, no lo dudé”, ha señalado la tenista.

Apoyo a Sorribes

Por otro lado, Badosa ha mostrado su apoyo a su compañera, la tenista española Sara Sorribes, después de que la pasada semana anunciase un parón en su carrera por tiempo indefinido para cuidar su cabeza y su cuerpo: “vida solo hay una y lo importante es que seas feliz, sea en el tenis o no”.

Asimismo, ha profundizado en el tema de la salud mental y el manejo de la presión en los tenistas jóvenes, los cuales tienen un gran instinto competitivo, pero cuya cabeza “nunca está preparada para gestionar toda la presión a la que están sometidos”.

Por último, la tenista ha revelado que siguió desde el sofá y “como una loca” al combinado español en República Checa durante la Billie Jean King Cup y, que tras el triunfo, escribió a la capitana del equipo, Carla Suárez, para mostrarle su deseo de estar en las Finales del torneo, que se disputarán en Shenzhen (China) del 16 al 21 de septiembre.