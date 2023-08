Paula Badosa, hundida: "Son momentos muy difíciles"

La catalana decidió no participar finalmente en el torneo de Montreal al no superar sus problemas físicos "Sigo intentando todo para volver pero mi cuerpo aún no está preparado. El dolor sigue ahí... Es un proceso lento", escribió

Siguen las malas noticias para Paula Badosa. La tenista catalana no ha podido superar sus problemas físicos y decidió no participar finalmente en el torneo WTA 1000 de Montreal.

Badosa iba a debutar este martes ante la brasileña Beatriz Haddad Maia, pero no se encuentra físicamente al cien por cien y finalmente no saltará a la pista, donde iba a reaparecer después de Wimbledon.

Y es que las lesiones están marcando la temporada de la que fuera segunda jugadora del ránking, una serie de desgracias que le están impidiendo desarrollar su mejor tenis.

"Actualización: Sigo intentando todo para volver pero mi cuerpo aún no está preparado. El dolor sigue ahí... Es un proceso lento. Voy a estar aún unas semanas más para volver a la competición. Están siendo momentos muy difíciles. Gracias a todos." escribió, visiblemente afectada, en sus redes sociales.

❤️‍🩹 — Paula Badosa (@paulabadosa) 8 de agosto de 2023

Este mensaje fue después acompañado por otro en su cuenta de twitter con un corazón roto.

Ahora, a Paula Badosa le queda el US Open a finales de este mes como gran cita del final de temporada. La evolución de sus problemas físicos marcará su participación o no en el torneo neoyorquino.