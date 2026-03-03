¿Cuándo vuelve Paula Badosa? Fecha y dónde ver su próximo partido

Paula Badosa está preparada para volver a la acción. Después de su decepcionante paso por Australia y su retirada por lesión en Dubai, la catalana afronta su próximo con el firme objetivo de dejar atrás las malas sensaciones que le vienen persiguiendo en los últimos meses y de recuperar el terreno perdido en el ranking WTA.

La derrota en segunda ronda del Open de Australia, 'Major' en el que el año pasado consiguió alcanzar las semifinales, se tradujo en la pérdida de más de 700 puntos y el desplome en el ranking WTA, dónde ahora no figura dentro del top-100. El escenario escogido por Badosa para comenzar a escalar posiciones será Indian Wells.

A pesar de no afrontar el sorteo del cuadro principal desde una posición favorable, este no ha sido tan duro como cabía esperar para Badosa. La de Begur iniciará su andadura en el desierto californiano midiendo sus fuerzas ante la kazaja Yulia Putintseva, mientras que la danesa Clara Tauson ya espera en segunda ronda.

Yulia Putintseva, primera rival de Badosa en Indian Wells / EFE

¿Cuándo debuta Alcaraz en Indian Wells 20026?

El primer partido de Badosa en Indian Wells, en el que se enfrentará a Yulia Putintseva, todavía no tiene fecha asignada. Este se disputará en el marco de la primera ronda de competición, prevista entre el miércoles 4 y el viernes 5 de marzo.

¿Dónde ver el primer partido de Badosa en Indian Wells 2026 por TV y online?

En España, los partidos de Indian Wells 2026 se podrán ver por TV y online a través de Movistar + y todos sus canales del paquete de Deportes.

Noticias relacionadas

Desde SPORT te ofrecemos una cobertura completa de Indian Wells 2026 a través de narraciones en directo, crónicas, reacciones de los protagonistas y análisis de los partidos clave, con especial atención al desempeño de Carlos Alcaraz.