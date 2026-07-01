Paula Badosa explota por sus vídeos con Sabalenka: "Nuestra personalidad es así"

Nueva decepción para Paula Badosa. La tenista no pudo superar a Emma Navarro y se quedó a las puertas de la segunda ronda de Wimbledon. Badosa tuvo la clasificación a tocar, ya que tuvo el control absoluto durante buena parte del set definitivo, pero Navarro nunca dio por perdido el partido y acabó llevándoselo.

En los últimos días, la tenista española y Aryna Sabalenka se han visto envueltas en una campaña de odio por un vídeo en el que ambas aparecían bailando. Además, el vídeo fue publicado el pasado mes de noviembre.

En la previa de Wimbledon, Badosa quiso pronunciarse para dejar claro a sus 'haters' que seguirá subiendo este tipo de vídeos con su compañera de profesión, pues no cambiará su manera de ser.

Badosa ante Navarro / EFE

La tenista empezó diciendo que "yo creo que lo que hago en redes es ser muy yo y hablando también en nombre de Aryna, ser muy nosotras. Nuestra personalidad es así".

Por otro lado, no dudó en reconocer que "desde pequeñita soy así, entonces no voy a dejar de ser de una manera".

"Obviamente, hay 'hate', van a decir que estamos distraídas y que no estamos entrenando pero al final hay tantas horas libres en el día, hay tantas cosas que hacer además de entrenar que esa es solo una pequeña parte", siguió diciendo.

Por último, Badosa reconoció que "el 'hate' tiene que existir, si no no habría amor", algo que no entiende, pero que ya empieza a aceptar: "Lo voy entendiendo así pero sí que es un poco desagradable porque al final se enfocan en un porcentaje muy pequeño y no dejamos de ser personas que nos lo queremos pasar bien".

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La polémica llega en uno de los peores momentos para ambas tenistas, ya que no están rindiendo al nivel esperado.