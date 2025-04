¡Paula Badosa también se baja de Madrid!

Paula Badosa ha anunciado este viernes por la mañana que finalmente no podrá participar en el Mutua Madrid Open. La tenista catalana había intentado hacer todo lo posible para estar presente en el torneo de casa, aunque las molestias físicas no le han permitido estar al 100% para la disputa de la competición.

Madrid se presentaba para Badosa como una oportunidad de oro para olvidar las lesiones vividas durante estos últimos tiempos. La española arrancó un 2025 realmente ilusionante volviendo a competir contra las mejores tenistas del mundo, aunque Paula parece inmersa en un auténtico calvario que no tiene final. Pese a los distintos baches que le siguen apareciendo por el camino, su fuerza mental y su tenis pueden imponerse.

La lesión crónica de su espalda, aquella que la obligó a retirarse en Miami hace un mes, ha vuelto a mermar las opciones de Badosa de poder competir al máximo nivel. La española esperaba poder debutar en el torneo madrileño este viernes contra Veronika Kudermetova, pero las molestias físicas de Paula le impedirán estar presentes en el duelo contra la tenista rusa.

Se trata de un nuevo varapalo para el tenis español, que sufrió este jueves la baja de Carlos Alcaraz del cuadro masculino del Mutua Madrid Open. El murciano tampoco pudo superar sus molestias en el aductor, por lo que se reservará para los torneos que aparecen en el horizonte con Roland Garros como colofón final a la gira de tierra.

El comunicado de Paula Badosa

Quería comunicaros que desafortunadamente no podré jugar este Mutua Madrid Open. He intentado hacer todo lo posible hasta el último momento porque sabéis la ilusión que me hace jugar en casa, pero está siendo una lesión complicada. Espero poder estar al 100% pronto.

Un abrazo, Paula