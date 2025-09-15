Paula Badosa: "Ayuda venir y jugar como un equipo, al volver de la lesión, a veces te sientes un poco sola"

La selección española femenina de tenis encuentra desde hace varios días concentrada en Shenzhen donde este jueves arrancará la eliminatoria de cuartos de final de la Billie Jean King Cup contra Ucrania. Una serie para la que la capitana Carla Suárez podrá contar con Paula Badosa que vuelve a la competición tras darse de baja del US Open por lesión. La catalana completa el equipo junto a Jessica Bouzas, Cristina Bucsa, Leyre Romero (sustituyendo a Nuria Párrizas) y Aliona Bolsova en busca de las semifinales.

Badosa, que no juega desde el pasado mes de julio en Wimbledon por sus problemas en el psoas, tendrá en esta eliminatoria de cuartos una buena oportunidad para retomar el ritmo de partidos, así como las buenas sensaciones. "Ayuda venir y jugar como un equipo. Al volver de la lesión, a veces te sientes un poco sola, tienes altibajos. Tener a estas personas a tu lado, a tu gente cerca, siempre ayuda, me motiva", explicó la jugadora española en la previa de las Finales.

La tenista de Begur confesó que "han sido un par de meses difíciles", aunque afirmó que "cada día me siento un poco mejor". "Nunca es fácil volver después de una lesión pero me siento muy bien con mis compañeras de equipo. Creo que en este tipo de competición es muy importante tener este buen ambiente, este buen espíritu de equipo", explicó.

Respecto a su objetivo para lo que resta de temporada, Badosa afirmó que se centrará en mantenerse "sana" y "jugar tantos partidos como sea posible", comenzando la gira asiática una vez que finalice su participación con el equipo español en las Finales de la Billie Jean King Cup.

"Ahora estoy empezando de nuevo, estoy volviendo pero sé que la temporada también está terminando pronto. Yo intento sentirme lo mejor posible aunque sinceramente, mi objetivo es mirar ya hacia 2026", zanjó al respecto.

Bouzas, la gran baza

Aunque Badosa actuará como número 1 del equipo español, la gran baza del equipo será Jéssica Bouzas, probablemente la jugadora española más en forma de la temporada. "Es la tercera vez que estoy jugando con España. Fue mi debut en la fase previa y ahora creo que conozco mejor la competición. Creo que estamos entrenando bien y que vamos a estar listas para luchar contra Ucrania", comentó la gallega en la previa.

"Aquí todos los equipos son buenos rivales. Es difícil jugar contra ellos porque todos tienen buenas jugadoras pero creo que estamos preparados. Lo principal es ser buenos como equipo, entrenar bien y sentirnos bien juntos", valoró la tenista que llega como número 50 del ranking.