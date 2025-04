Paula Badosa apunta a Madrid

La vuelta de Paula Badosa cada vez está más cerca. La tenista española había vuelto a su mejor nivel en 2025, aunque una nueva recaída de su lesión de espalda trastocó todos sus planes. Sin opciones de competir al máximo nivel en el circuito, Badosa puso un alto en su camino con el objetivo de preparar adecuadamente su vuelta con un objetivo marcado: estar en el WTA 1000 de Madrid.

La nacida en Manhattan ha estado estos días en Mónaco compartiendo imágenes con su pareja Tsitsipas sin dar pistas sobre si su recuperación estaba avanzando a buen ritmo. Sin embargo, una reciente publicación de la tenista ha despertado el optimismo acerca de su vuelta al circuito que debería producirse, si todo sigue según lo planeado, en las próximas semanas...

El 2025 de Paula Badosa no podía haber arrancado mejor. Después de recuperarse de manera milagrosa de su lesión de espalda que casi termina con su retirada del circuito, la española recuperó su mejor nivel cuando nadie lo esperaba y terminó la temporada peleando cara a cara contra las mejores tenistas del mundo.

Una recaída en la espalda frenó su progresión

Su progresión se vio cortada en el WTA 500 de Mérida, cuando Badosa volvió a recaer en sus dolencias tras haber confirmado su vuelta a la élite. No pudo estar en Indian Wells y en Miami, tras superar las dos primeras rondas con muchos problemas físicos, decidió hacer un alto en el camino y retirarse en octavos para recuperarse adecuadamente de su nueva lesión.

Badosa se marcó entonces un objetivo: estar de vuelta en el WTA 1000 de Madrid. "No os tengo que dar la noticia de que voy a estar siete meses fuera del circuito. Es como una pequeña hernia que se me ha movido un poco de la vértebra. Es un tema un poco complicado, pero me están dando los mejores tratamientos para hacer y mi objetivo es poder estar en Madrid", anunció hace escasas semanas.

La nacida en Manhattan, que ha estado estos días en Mónaco junto a Tsitsipas recuperándose a buen ritmo, ha compartido recientemente una imagen en redes sociales en la red de la pista central Manolo Santana, en la Caja Mágica. La imagen es un claro guiño a su posible vuelta en el WTA 1000 de Madrid, que arrancará el próximo 21 de abril y que se alargará hasta el 4 de mayo. ¿Volverá Badosa al máximo nivel en Madrid?