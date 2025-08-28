¡Paula Badosa anuncia su retorno!

Buenas noticias para el tenis español: Paula Badosa está de vuelta. La catalana, que se encuentra alejada de las pistas tras su calvario con las lesiones, está avanzando en su recuperación de manera satisfactoria y su vuelta será antes de lo previsto.

Tras empezar el año de la mejor manera posible, la mala suerte se volvió a cebar con ella. Las lesiones la volvieron a castigar y no se le ha podido ver compitiendo desde Wimbledon, donde cayó en su debut ante la británica Katie Boulter.

El gran golpe anímico fue perderse el US Open. En la pasada edición del Grand Slam norteamericano, logró alcanzar los cuartos de final y, tras darse de baja, perderá una gran cantidad de puntos que le castigará de manera severa en el ranking WTA.

Paula Badosa, durante su partido de primera ronda de Wimbledon, en el que cayó eliminada. / TOLGA AKMEN / EFE

Tal y como ha demostrado a lo largo de su carrera, Paula no se da nunca por vencida. Pese al varapalo, la catalana siempre se ha mostrado positiva a través de sus redes sociales: "El fracaso me enseñó lo que el éxito nunca podría. Me humillé. Me obligó a mirar hacia dentro, a hacer preguntas difíciles, a reconstruir con más intención y claridad. Cada error que cometí agudizó mi comprensión de quién soy y quién no soy. Y aunque una vez temía esos errores, ahora los veo como algunos de mis mejores maestros", sentenció.

Primera parada: Shenzhen

Ahora, tras semanas de especulaciones sobre cuándo podría ser su vuelta, ha comunicado su retorno de manera oficial. Tal y como explica, volverá para representar a España en la Billie Jean King: "Después de varias semanas parada, ya de vuelta a los entrenamientos y preparándome para la gira asiática. Primera parada: Shenzhen, con mucha ilusión de representar a mi país".

La primera parada en su calendario será en las finales de la Billie Jean King, que se celebran entre el 16 y 21 de septiembre y en las que España se ve las caras ante Ucrania en cuartos de final. Pese a su inactividad, la capitana de la selección Carla Suárez convoca a Paula, sabedora de su veteranía y que, en caso de estar bien físicamente, es la tenista más letal del equipo.

Si las molestias no persiguen a la tenista catalana, los siguientes torneos tras la Billie Jean King serán nada más y nada menos que el China Open y el Wuhan Open.

Todo dependerá de su evolución, pero tal y como explica la propia Badosa, las lesiones no la han desgastado y arranca esta nueva etapa con la máxima ilusión posible. Esperemos, que esta vez, pueda disfrutar y brillar sobre la pista.