Patrick Mouratoglou, entrenador de tenis: “La gente se sorprendió cuando Carlos Alcaraz se borró de Cincinnati, pero no es tan sencillo. Hay buenas razones para ser optimistas”

Todos esperábamos que Carlos Alcaraz regresara a Cincinnati tras estar casi cinco meses alejado de las pistas por culpa de una lesión en la muñeca. Su retirada a última hora de Ohio hizo saltar las alarmas sobre cuánto más tendríamos que esperar para ver al murciano en acción.

Opiniones y reacciones de todo tipo generó esta decisión, y es que la frase "una retirada a tiempo es una victoria" es la definición perfecta para esta situación. Una de las personas que se ha pronunciado al respecto ha sido Patrick Mouratoglou. El laureado entrenador se ha mostrado optimista en cuanto a la vuelta de Alcaraz.

A pesar de que Patrick entiende que generase sorpresa que el tenista de El Palmar se bajara de Cincinnati a pesar de estar inscrito, apunta a que es más complicado de lo que parece: "Entiendo que la gente piense: 'Oh, él está golpeando la bola, debería poder competir'".

"Hay buenas razones para ser optimistas"

Pero con el US Open a la vuelta de la esquina, dar un paso en falso en su recuperación multiplicaría el problema: "No es tan sencillo. Hay buenas razones para ser optimistas. Es genial ver a Carlos entrenando, golpeando la pelota, con tanta intensidad y todo".

Y es cierto, tal y como comenta Patrick. En los vídeos compartidos en redes de Alcaraz golpeando la bola, se ve un buen progreso y cómo, con el tiempo, se le ha visto más confiado. "Parece una preparación normal. La cuestión es que esto sucedió hace apenas unos días y se acerca un Grand Slam. ¿Y si empieza a jugar demasiado pronto?", cuestionaba Mouratoglou.

La cuestión aquí es precisamente que es la muñeca donde está el problema. No es tanto el partido como tal, sino el saque. "Probablemente esté muy cansado y adolorido. Debería poder hacerlo durante dos o tres semanas seguidas para estar listo para un Grand Slam. La preparación va a ser demasiado corta".

El problema está en el servicio

Alcaraz ha convertido el servicio en una de sus grandes bazas técnicas en los encuentros, por lo que volver al 'trabajo' sin estar al 100 % listo en este golpe complica las cosas: "Cuando has estado fuera tanto tiempo, golpeando la pelota con tanta fuerza todos los días, volver a hacerlo es doloroso".

El cuerpo necesita tiempo para acostumbrarse y, aunque en lo poco que el equipo y Alcaraz han dejado ver en vídeos se le ve golpeando bien desde la línea de fondo, "no lo vemos sacar con toda su potencia", señalaba Patrick.

"Cuando se golpea con toda la fuerza, es cuando la muñeca trabaja más y es probablemente cuando se produce el trauma más grande. En general, se esperará antes de empezar a servir por completo a su nivel habitual", concluía el propietario de la academia de referencia en el mundo.