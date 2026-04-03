Patrick Mouratoglou, entrenador de tenis: "Alcaraz está aburrido"

El momento actual de Carlos Alcaraz sigue generando debate tras sus últimas derrotas, y una de las voces más reconocidas del tenis, Patrick Mouratoglou, ha puesto sobre la mesa una explicación tan llamativa como controvertida.

El técnico francés, conocido por su etapa junto a Serena Williams, ha analizado el rendimiento del número uno del mundo y apunta a un factor inesperado: la falta de motivación.

“Mi sensación es que Alcaraz está aburrido. Tiene ya siete Grand Slams y siento que jugar Masters 1000, que ya ha ganado bastantes, no le interesa tanto”, aseguró en sus redes sociales.

Una reflexión que no apunta tanto a un problema físico o técnico, sino mental. Según Mouratoglou, el murciano podría estar encontrando dificultades para mantener la concentración en torneos que ya ha conquistado.

“Cuando el partido es fácil, pierde la concentración porque sabe que puede romper el servicio en cualquier momento”, explicó, sugiriendo que ese exceso de confianza puede volverse en su contra.

El entrenador francés va incluso más allá y advierte de un posible riesgo a largo plazo si esta dinámica se mantiene. “Eso será un peligro para él en los próximos años”, añadió.

Sus palabras se suman a otras opiniones recientes dentro del circuito que intentan explicar los altibajos de Alcaraz, especialmente tras su eliminación ante Sebastian Korda en Miami, donde incluso dejó ver su frustración en pista.

Carlos Alcaraz, durante el duelo ante Sebastian Korda / CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH

En esa línea, figuras como Boris Becker ya habían apuntado a la necesidad de gestionar mejor el desgaste físico y mental, planteando incluso la opción de un descanso.

La teoría de Mouratoglou, sin embargo, abre otro enfoque: el de un jugador que, tras conquistar casi todo a una edad temprana, debe encontrar nuevos estímulos para seguir dominando.

Un debate abierto que vuelve a situar a Alcaraz en el centro de todas las miradas.