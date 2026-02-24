Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

TENIS

Paso de gigante de Rafa Jódar

El español se exhibió en la primera ronda de Acapulco y ya acaricia el Top 100

Jódar superó la primera ronda en Acapulco

Jódar superó la primera ronda en Acapulco / EFE

Albert Briva

Albert Briva

Rafa Jódar ha vuelto a dar buena prueba de su talento con la victoria en la primera ronda del torneo de Acapulco ante Cameron Norrie, séptimo favorito del cuadro principal.

Ni una hora ha necesitado el joven tenista español de 19 años para deshacerse del británico (6-3 y 6-2) en un partido en el que ha vuelto ha demostrar su total adaptación a la pista dura en un torneo en el que ha recibido la invitación para estar en el cuadro final.

Jódar no ha desaprovechado la oporutinidad y ha puesto rumbo a segunda ronda, donde se medirá al vencedor del duelo entre Atmane y Dimitrov. De superar la segunda ronda, el español entraría de lleno al Top 100.

"Sabía que era un partido difícil, pero he jugado muy bien y me quedo muy contento con el nivel que mostré hoy. Jugué cada punto con la misma intensidad y por eso me pude llevar la victoria" aseguró el madrileño tras el partido.

DAVIDOVICH TAMBIÉN AVANZA

También ganó su partido de primera ronda Alejandro Davidovich que derrotó este lunes con parciales de 7-5 y 6-3 al alemán Daniel Altmaier y avanzó a los octavos de final del Abierto de Acapulco.

"Fue un partido raro, con un poco de viento y tensión, pero con la mentalidad correcta pude sacar el juego", afirmó Davidovich luego de su victoria.

Alejandro Davidovich, eliminado del Open de Australia

Alejandro Davidovich, eliminado del Open de Australia / X

La gran noticia de la noche llegó con la eliminación de Álex De Miñaur, que sufrió una dura derrota ante el estadounidense Patrick Kypson (6-1, (4)6-7 y 7-6(4)).

Fue la primera victoria para Kypson sobre un top 10 en su carrera.

