Otro paseo de Sinner por Indian Wells... y llega Zverev

Jannik Sinner mete miedo en Indian Wells. El italiano apabulló al estadounidense Learner Tien (6-1, 6-2) y sigue sin ceder ni un solo set durante el torneo. Con este triunfo, alcanza las semifinales en California sin prácticamente desgaste, preparado para el difícil reto que se le viene encima, que seguro que no venderá tan fácil el billete a la gran final del domingo.

Tien llegaba al partido con las ganas de plantar cara al número dos del mundo. Ya se habían enfrentado anteriormente, concretamente en el torneo de China hace unos meses, y el norteamericano se vio claramente superado por Sinner. Es por eso que afrontaba el encuentro con la esperanza de brindar más espectáculo, de poner más en problemas a su rival.

Los primeros puntos fueron intensos y Tien mostró un gran nivel en los intercambios. Las derechas rozaban la línea y a Sinner le costaba seguir el ritmo, aunque aguantó a base de primeros saques. Sin embargo, esta dinámica tan solo duró unos pocos minutos. A la que el estadounidense falló dos bolas, Jannik se puso en modo 'muro' y logró el primer break.

Un golpe duro para Tien, que a pesar de dominar varios puntos se iba al banquillo 3-0 abajo. En media hora, Sinner ya tenía encarrilada la primera manga y el estadounidense estaba totalmente cabizbajo. Ni siquiera el apoyo de la afición, que iba con el jugador local, fue suficiente para hacer frente al torbellino de Jannik. El segundo set tenía que ser muy diferente.

Y no lo fue. Tien empezó por delante y se veía ganando por primera vez en el encuentro. Tan solo fue un espejismo. Sinner no bajó el nivel y ganó los cuatro siguientes juegos, desquiciando totalmente al joven estadounidense. Victoria muy fácil para el italiano, que no falla en su cita en las semifinales en todos los torneos a los que participa, excepto Doha.

El próximo rival de Sinner no será ni mucho menos más fácil. Alexander Zverev derrotó también con contundencia al francés Arthur Fils y luchará contra el italiano por un puesto en la final. El alemán llega a un gran nivel a esta cita, aunque ha perdido los últimos cinco duelos contra el italiano.