¿Qué pasa con Rafa Nadal? David Ferrer desvela su último contratiempo

El partido de exhibición del pasado domingo que disputaron Rafa Nadal y Carlos Alcaraz dejó grandes puntos en el que se pudo ver a un Nadal que nos recordó al de hace unos años. Pero el balear ha anunciado este jueves que no está disponible para competir al máximo nivel y que, por lo tanto, renuncia a disputar Indian Wells. Una noticia que ha trastocado el mundo del tenis.

En sus redes sociales, Nadal ha dado la noticia que todo fanático del tenis no quería leer. "Todo el mundo sabe lo mucho que amo este lugar y lo mucho que me gusta jugar aquí en Indian Wells. Esa es también una de las razones por las que vine muy temprano al desierto. He estado trabajando duro y practicando y todos sabéis que hice un examen este fin de semana, pero no me encuentro listo para jugar al más alto nivel en un evento tan importante", declaró el balear en su comunicado.

Nadal iba a debutar este jueves la primera ronda contra el canadiense Milos Raonic en un partido que debería marcar su regreso a después de la microrrotura muscular sufrida en Brisbane. Su renuncia del Master 1000 ha trastocado el mundo del tenis. Todo indicaba que Nadal estaba preparado para volver a la máxima competición, teniendo en cuenta el buen nivel que mostró ante Carlos Alcaraz.

El posible motivo que justifica la renuncia en Indian Wells

Las dudas en torno el porqué de la renuncia de Rafa pueden estar en las declaraciones que dejó David Ferrer el pasado domingo. El capitán del equipo español de la Copa Davis, comentó durante el partido ante Alcaraz que Nadal había sufrido una contractura en la espalda antes de viajar a Indian Wells, lugar en el que estuvo entrenando para después ir a Las Vegas y jugar partido. El detalle que comentó Ferrer pasó desapercibido debido al gran nivel que mostró Rafa y todo indicaba a que esas molestias se quedaron atrás. Pero, tras abandonar Indian Wells, todo apunta a que esa contractura en la espalda ha podido ser el detonante de la retirada.

El futuro incierto de Nadal

Las dudas siguen en cuáles serán los siguientes movimientos de Rafa. El balear ya confirmó que su gran objetivo era la gira de tierra y que la prioridad en este 'quinto' Grand Slam era intentar salir ileso y dejarlo todo en la temporada de tierra. Nadal ya avisó de que no jugaría el Master 1000 de Miami y, ahora, deberá decidir qué torneos disputar antes de su gran objetivo, Roland Garros. Así lo comentó hace unas semanas: "Tengo que ver en qué estado físico llego a la tierra para asumir los mínimos riesgos y llegar a Roland Garros en unas condiciones óptimas dentro de lo posible".

Su estado físico determinará cómo gestionar su llegada al torneo parisino. En las próximas semanas se irá desvelando en qué torneos de tierra podrá estar Rafa. En caso de que su físico se lo permita, Barcelona, Roma o Montecarlo serían los torneos en el que Rafa podría 'calentar' antes de volver a su competición fetiche.

La renuncia de Indian Wells agranda aún más las dudas sobre el estado de Rafa. Estas molestias que acompañan al balear no entraban en sus planes y están impidiendo que Nadal pueda disfrutar del que puede ser su último año.