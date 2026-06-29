Partidos Wimbledon 2026 hoy: orden de juego y horarios de Djokovic, Jódar y Sinner

Wimbledon 2026 abre el telón hoy lunes 29 de junio con la disputa de los primeros partidos de la ronda inaugural tanto en categoría masculina como en femenina. A pesar de tratarse de sus primeros coletazos de competición, la acción no se hará esperar en el tercer Grand Slam de la temporada, con algunos de los grandes nombres saliendo a escena en el primer día de competición en el All England Club de Londres.

Los grandes atractivos de la jornada se encuentran en la pista central, que tal como dicta la tradición será estrenada por el vigente campeón Jannik Sinner. Después del duelo entre el italiano y Kecmanovic llegará el turno de Sabalenka, mientras que Djokovic pondrá el broche a la jornada inaugural midiendo sus fuerzas ante Yibung Wu.

Respecto a la representación de los españoles, el debut de Rafa Jódar contra Felix Gill acaparará el grueso de los focos. Más allá del de Leganés, también saldrán a escena Pablo Carreño, Sara Sorribes, Martin Landaluce, Roberto Bautista, Jessica Bouzas, Daniel Mérida y Alejandro Davidovich.

Rafa Jódar se enfrenta a Gill en su primer partido de Wimbledon 2026 / Europa Press

Orden de juego y horarios de Wimbledon hoy lunes 29 de junio

Pista Central 14:30 CEST - [1] Jannik Sinner (ITA) vs Miomir Kecmanovic (SRB)

A continuación - [1] Aryna Sabalenka vs Teodora Kostovic (SRB)

A continuación - Yibing Wu (CHN) vs [7] Novak Djokovic (SRB) Pista 1 14:00 CEST - Antonia Ruzic (CRO) vs [30] Emma Raducanu (GBR)

A continuación - Marin Cilic (CRO) vs [8] Daniil Medvedev

A continuación - Magda Linette (POL) vs [5] Mirra Andreeva Pista 2 12:00 CEST - [4] Jessica Pegula (USA) vs Darja Vidmanova (CZE)

A continuación - Michael Zheng (USA) vs [26] Cameron Norrie (GBR)

A continuación - [3] Felix Auger-Aliassime (CAN) vs Aleksandr Shevchenko (KAZ)

No antes de las 17:30 CEST - Tamara Korpatsch (GER) vs [7] Coco Gauff (USA) Pista 3 12:00 CEST - [23] Rafael Jodar (ESP) vs Felix Gill (GBR)

A continuación - [11] Casper Ruud (NOR) vs Hubert Hurkacz (POL)

No antes de las 15:30 CEST - Elsa Jacquemot (FRA) vs [14] Naomi Osaka (JPN)

No antes de las 17:30 CEST - Barbora Krejcikova (CZE) vs Hannah Klugman (GBR) Pista 12 12:00 CEST - Mananchaya Sawangkaew (THA) vs [20] Maja Chwalinska (POL)

A continuación - [25] Arthur Rinderknech (FRA) vs Oliver Tarvet (GBR)

No antes de las 15:30 CEST - [10] Karolina Muchova (CZE) vs Anastasia Zakharova

A continuación - [28] Brandon Nakashima (USA) vs Jack Pinnington Jones (GBR) Pista 18 12:00 CEST - [11] Belinda Bencic (SUI) vs Mika Stojsavljevic (GBR)

A continuación - Alexandre Muller (FRA) vs [21] Tommy Paul (USA)

A continuación - Roberto Bautista Agut (ESP) vs [24] Joao Fonseca (BRA)

A continuación - [22] Leylah Fernandez (CAN) vs Janice Tjen (INA) Pista 4 12:00 CEST - Emilio Nava (USA) vs [31] Ignacio Buse (PER)

A continuación - Alycia Parks (USA) vs Alicia Dudeney (GBR)

A continuación - Thiago Agustin Tirante (ARG) vs Fabian Marozsan (HUN)

A continuación - Solana Sierra (ARG) vs Anna Bondar (HUN) Pista 5 12:00 CEST - Marco Trungelliti (ARG) vs Martin Damm (USA)

A continuación - Soonwoo Kwon (KOR) vs Martin Landaluce (ESP)

A continuación - Oleksandra Oliynykova (UKR) vs McCartney Kessler (USA)

A continuación - Dayana Yastremska (UKR) vs Aoi Ito (JPN) Pista 6 12:00 CEST - Denis Shapovalov (CAN) vs Pablo Carreño Busta (ESP)

A continuación - Bianca Andreescu (CAN) vs Shuai Zhang (CHN)

A continuación - Adolfo Daniel Vallejo (PAR) vs Nicolas Mejia (COL)

A continuación - Anastasia Gasanova vs Emiliana Arango (COL) Pista 7 12:00 CEST - Aleksandar Kovacevic (USA) vs Botic van de Zandschulp (NED)

A continuación - Nuno Borges (POR) vs Tristan Boyer (USA)

A continuación - Peyton Stearns (USA) vs Nikola Bartunkova (CZE) Pista 8 12:00 CEST - Aleksandar Vukic (AUS) vs Jenson Brooksby (USA)

A continuación - Hamad Medjedovic (SRB) vs Sebastian Ofner (AUT)

A continuación - Lanlana Tararudee (THA) vs Lilli Tagger (AUT)

A continuación - Jessica Bouzas Maneiro (ESP) vs [27] Anastasia Potapova (AUT) Pista 9 12:00 CEST - Luca Van Assche (FRA) vs Marton Fucsovics (HUN)

A continuación - Camilo Ugo Carabelli (ARG) vs Daniel Merida (ESP)

A continuación - Claire Liu (USA) vs Hanne Vandewinkel (BEL) Pista 10 12:00 CEST - Sara Sorribes Tormo (ESP) vs Victoria Jimenez Kasintseva (AND)

A continuación - Xinyu Wang (CHN) vs Elisabetta Cocciaretto (ITA)

A continuación - Adam Walton (AUS) vs Dino Prizmic (CRO)

A continuación - Jesper de Jong (NED) vs Rinky Hijikata (AUS) Pista 14 12:00 CEST - Shintaro Mochizuki (JPN) vs Max Basing (GBR)

No antes de las 14:00 CEST - Yulia Putintseva (KAZ) vs Tatjana Maria (GER)

A continuación - Jan-Lennard Struff (GER) vs Sebastian Baez (ARG)

A continuación - [32] Katerina Siniakova (CZE) vs Qinwen Zheng (CHN) Pista 15 12:00 CEST - Jaqueline Cristian (ROU) vs [16] Iva Jovic (USA)

A continuación - [28] Ann Li (USA) vs Zeynep Sonmez (TUR)

No antes de las 15:30 CEST - Ethan Quinn (USA) vs [14] Luciano Darderi (ITA)

A continuación - Magdalena Frech (POL) vs [19] Anna Kalinskaya Pista 16 12:00 CEST - [12] Andrey Rublev vs Roman Safiullin

A continuación - Hugo Gaston (FRA) vs Stefanos Tsitsipas (GRE)

A continuación - Mimi Xu (GBR) vs Daria Kasatkina (AUS)

A continuación - [18] Ekaterina Alexandrova vs Panna Udvardy (HUN) Pista 17 12:00 CEST - Dalibor Svrcina (CZE) vs [16] Learner Tien (USA)

A continuación - Jelena Ostapenko (LAT) vs Harriet Dart (GBR)

No antes de las 15:30 CEST - [22] Alejandro Davidovich Fokina (ESP) vs Juan Manuel Cerundolo (ARG)

A continuación - Francesca Jones (GBR) vs Diane Parry (FRA)

¿Dónde ver los partidos de Wimbledon 2026 en directo, online y por TV?

Los partidos de Wimbledon 2026 podrán seguirse en España en directo a través de Movistar Plus+, plataforma que cuenta con los derechos de emisión del Grand Slam británico.

El torneo se ofrecerá a través de los canales Movistar Plus+ Deportes, con cobertura desde la primera ronda hasta las finales individuales, además de programación especial, análisis y seguimiento de las principales jornadas.

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Desde SPORT, te ofrecemos una cobertura completa de Wimbledon 2026 con crónicas, reacciones de los protagonistas y análisis de los partidos clave, con especial atención al desempeño de Rafa Jódar.