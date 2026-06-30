Partidos Wimbledon 2026 hoy: orden de juego y horarios de Serena Williams, Zverev y Paula Badosa

Wimbledon 2026 vivirá hoy martes 30 de junio su segunda jornada de competición con la disputa de nuevos partidos de la primera ronda tanto en el cuadro masculino como en el femenino. Una nueva jornada cargada de grandes nombres en el All England Club, con actividad desde media mañana en las pistas exteriores y con varios favoritos saltando a escena en las principales pistas del torneo.

Uno de los grandes focos estará en el cierre de la Pista Central, donde Serena Williams volverá a Wimbledon contra Maya Joint. Es el principal atractivo de la jornada, pues la campeona en 14 ocasiones del torneo en el All England Club -7 en individuales, 6 en dobles- quiere tener un último baile dorado en Londres, uno de sus principales cotos de caza de Grand Slams. Iga Swiatek abrirá la jornada ante Taylor Townsend a partir de las 13:30 horas y después llegará el turno de Alexander Zverev, segundo cabeza de serie, que se medirá al belga Alexander Blockx.

Alexander Zverev, durante una sesión de entrenamiento en la Pista 1 de Wimbledon / TOLGA AKMEN / EFE

También habrá mucho atractivo en la Pista No.1, con Taylor Fritz debutando ante Dusan Lajovic, Elena Rybakina se enfrentará a Lois Boisson y un duelo de enorme cartel entre Stan Wawrinka y Matteo Berrettini. En la Pista No.2 destacan Amanda Anisimova, Ben Shelton, Elina Svitolina y Flavio Cobolli, mientras que Alex de Minaur, Jasmine Paolini, Madison Keys, Alexander Bublik, Karen Khachanov o Grigor Dimitrov también forman parte del orden de juego de hoy martes.

Respecto a la representación española, la jornada dejará varios partidos de interés. Pablo Llamas Ruiz se enfrentará a Zachary Svajda en la Pista 11, Jaume Munar tendrá un exigente estreno ante Francisco Cerundolo en la Pista 14 y Paula Badosa se medirá a Emma Navarro en la Pista 16. Además, Oksana Selekhmeteva, que figura con nacionalidad española en el orden de juego, jugará ante Sinja Kraus en la Pista 8.

Orden de juego y horarios de Wimbledon hoy martes 30 de junio

Pista Central (13:30) Taylor Townsend (USA) vs [3] Iga Swiatek (POL)

Alexander Blockx (BEL) vs [2] Alexander Zverev (GER)

Serena Williams (USA) vs Maya Joint (AUS) Pista No.1 (13:00) [6] Taylor Fritz (USA) vs Dusan Lajovic (SRB)

Lois Boisson (FRA) vs [2] Elena Rybakina (KAZ)

Stan Wawrinka (SUI) vs Matteo Berrettini (ITA) Pista No.2 (11:00) [6] Amanda Anisimova (USA) vs Lina Gjorcheska (MKD)

Otto Virtanen (FIN) vs [4] Ben Shelton (USA)

[8] Elina Svitolina (UKR) vs Daria Snigur (UKR)

Mariano Navone (ARG) vs [9] Flavio Cobolli (ITA) Pista No.3 (11:00) Katie Boulter (GBR) vs Tyra Caterina Grant (ITA)

[5] Alex de Minaur (AUS) vs Roman Andres Burruchaga (ARG)

[15] Jakub Mensik (CZE) vs Toby Samuel (GBR)

No antes de 17:00: Nadia Podoroska (ARG) vs [12] Marta Kostyuk (UKR) Pista 12 (11:00) [13] Jasmine Paolini (ITA) vs Robin Montgomery (USA)

Thanasi Kokkinakis (AUS) vs [10] Alexander Bublik (KAZ)

[29] Alexandra Eala (PHI) vs Renata Zarazua (MEX)

[17] Frances Tiafoe (USA) vs Terence Atmane (FRA) Pista 18 (11:00) Kayla Day (USA) vs [26] Madison Keys (USA)

[19] Karen Khachanov vs Billy Harris (GBR)

Dane Sweeny (AUS) vs Grigor Dimitrov (BUL)

Ella Seidel (GER) vs [9] Linda Noskova (CZE) Pista 4 (11:00) Tereza Valentova (CZE) vs Karolina Pliskova (CZE)

[32] Matteo Arnaldi (ITA) vs Quentin Halys (FRA)

Lorenzo Sonego (ITA) vs [29] Tomas Martin Etcheverry (ARG)

Camila Osorio (COL) vs Simona Waltert (SUI) Pista 5 (11:00) Kamil Majchrzak (POL) vs [30] Alejandro Tabilo (CHI)

Iryna Shymanovich vs Viktorija Golubic (SUI)

Yuliia Starodubtseva (UKR) vs Anna Blinkova Pista 6 (11:00) Anhelina Kalinina (UKR) vs Kamilla Rakhimova (UZB)

Kyrian Jacquet (FRA) vs Vilius Gaubas (LTU)

Veronika Erjavec (SLO) vs Leolia Jeanjean (FRA)

Tallon Griekspoor (NED) vs James Duckworth (AUS) Pista 7 (11:00) Adrian Mannarino (FRA) vs Titouan Droguet (FRA)

Benjamin Bonzi (FRA) vs Gabriel Diallo (CAN)

Elena-Gabriela Ruse (ROU) vs Caty McNally (USA) Pista 8 (11:00) Yannick Hanfmann (GER) vs Giovanni Mpetshi Perricard (FRA)

Kimberly Birrell (AUS) vs Alina Korneeva

Oksana Selekhmeteva (ESP) vs Sinja Kraus (AUT)

Alex Molcan (SVK) vs Daniel Altmaier (GER) Pista 9 (11:00) Sho Shimabukuro (JPN) vs Jaime Faria (POR)

Beatriz Haddad Maia (BRA) vs Maria Timofeeva (UZB)

Corentin Moutet (FRA) vs Marcos Giron (USA)

Polina Kudermetova (UZB) vs Liudmila Samsonova Pista 11 (11:00) Petra Marcinko (CRO) vs Sofia Kenin (USA)

Pablo Llamas Ruiz (ESP) vs Zachary Svajda (USA)

Patrick Kypson (USA) vs Mackenzie McDonald (USA)

Ajla Tomljanovic (AUS) vs Mariam Bolkvadze (GEO) Pista 14 (11:00) Valentin Royer (FRA) vs Harry Wendelken (GBR)

Jaume Munar (ESP) vs [18] Francisco Cerundolo (ARG)

[25] Elise Mertens (BEL) vs Laura Siegemund (GER)

[15] Diana Shnaider vs Eva Lys (GER) Pista 15 (11:00) Maria Sakkari (GRE) vs [24] Clara Tauson (DEN)

Alex Michelsen (USA) vs Jacob Fearnley (GBR)

Raphael Collignon (BEL) vs [20] Arthur Fils (FRA)

No antes de 17:00: Ashlyn Krueger (USA) vs [31] Donna Vekic (CRO) Pista 16 (11:00) Irina-Camelia Begu (ROU) vs Katie Swan (GBR)

Damir Dzumhur (BIH) vs Arthur Fery (GBR)

[23] Emma Navarro (USA) vs Paula Badosa (ESP)

Vit Kopriva (CZE) vs Jan Choinski (GBR) Pista 17 (11:00) Talia Gibson (AUS) vs [21] Marie Bouzkova (CZE)

No antes de 13:00: [27] Ugo Humbert (FRA) vs Zizou Bergs (BEL)

[17] Sorana Cirstea (ROU) vs Sara Bejlek (CZE)

[13] Jiri Lehecka (CZE) vs Alexei Popyrin (AUS)

¿Dónde ver los partidos de Wimbledon 2026 en directo, online y por TV?

Los partidos de Wimbledon 2026 podrán seguirse en España en directo a través de Movistar Plus+, plataforma que cuenta con los derechos de emisión del Grand Slam británico.

El torneo se ofrecerá a través de los canales Movistar Plus+ Deportes, con cobertura desde la primera ronda hasta las finales individuales, además de programación especial, análisis y seguimiento de las principales jornadas.

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