TENIS
Partidos US Open 2026 hoy: orden de juego y horarios de Zverev, Swiatek, y Andreeva
Tras la clasificación de Carlos Alcaraz para los cuartos de final, el US Open continúa su actividad con los enfrentamientos de octavos con Iga Swiatek o Alexander Zverev como dos de los grandes protagonistas
El US Open afronta este lunes una nueva jornada de competición con los octavos de final como protagonistas. Iga Swiatek, Coco Gauff, Alexander Zverev, Naomi Osaka o Elena Rybakina serán algunos de los grandes nombres que tienen cita en la pista.
Tras la increíble victoria ayer de Carlos Alcaraz que ya ha conseguido el pase a cuartos de final, no hay ningún español más vivo en el cuadro tras la eliminación de Cristina Bucsa ante una Coco Gauff imparable.
Entre los cabezas de serie que siguen vivos en el torneo destacan Alexander Zverev, Learner Tien y Francisco Cerúndolo en el cuadro masculino.
Mientras que en el femenino continúan Iga Swiatek, Mirra Andreeva, Coco Gauff, Elena Rybakina, Naomi Osaka, Iva Jovic y Anastasia Potapova, además de los que ya tienen asegurado su billete a cuartos de final. Este es el orden de juego y los horarios de todos los partidos.
Orden de juego y horarios hoy en el US Open
Pista Arthur Ashe Stadium (17:30)
- [8] Iga Swiatek vs Qinwen Zheng
- No antes de 19:00: [24] Francisco Cerundolo vs [28] Alexander Blockx
- 01:00: [14] Iva Jovic vs [4] Coco Gauff
- Seguido de: [1] Alexander Zverev vs [21] Luciano Darderi
Pista Louis Armstrong Stadium (17:00)
- [5] Mirra Andreeva vs [24] Anastasia Potapova
- Seguido de: Partido por determinar
- No antes de 20:30: [13] Naomi Osaka vs [2] Elena Rybakina
- No antes de 22:00: Karen Khachanov vs [14] Learner Tien
Cada día del torneo, la jornada del US Open dará comienzo a partir de las 11:00 hora local, que en España corresponde a las 17:00 horas (CET). El torneo neoyorkino también cuenta con una sesión vespertina que arrancará a partir de las 19:00 horas (CET), lo que corresponde a la 1:00 de la madrugada en España.
¿Dónde ver por TV en España todos los partidos del US Open 2026?
En España, todos los partidos del US Open 2026 se podrán ver por TV y online a través de Movistar Plus +, que ofrece la cobertura completa del torneo.
Movistar+ retransmitirá los diferentes partidos de cada jornada de la mano de su paquete Deportes+, mientras que los de Carlos Alcaraz se emitirán a través del dial 7 o #Vamos, canales reservados para los cruces en las pistas más importantes.
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