Partidos US Open 2026 hoy: orden de juego y horarios de Alcaraz, Sabalenka, Mérida y las hermanas Williams

El US Open encara hoy la jornada de partidos de tercera ronda. Nombres como los de Carlos Alcaraz, Daniel Mérida o Aryna Sabalenka se enfrentarán de nuevo en otra ronda para seguir avanzando pasos en el Abierto estadounidense.

Cada día, el cuadro de los posibles candidatos a levantar el título va quedando más abierto. La gran sorpresa del día de ayer fue la caída de Auger-Aliassime, cabeza de serie número 3. A esta se le suma la derrota de Alex de Miñaur, que era el número 6 en el cuadro, y Musetti, siendo el 13, que se suman a las sorpresivas eliminaciones de Djokovic y Fils en primera ronda.

Los cabezas de serie que sí siguen en el torneo destacan, sobre todo, Alcaraz, Zverev, Sabalenka, Rybakina, Pegula, Gauff, Medvedev, Osaka, Swiatek, Shelton, Tiafoe, Tsitsipas y Svitolina, entre otros.

Hoy, Alcaraz se enfrentará al chino Wu Yibing, actual número 113 del mundo, para seguir su camino en busca de revalidar su título del Abierto estadounidense.

Pista Arthur Ashe Stadium (16:30) [3] Jessica Pegula vs [31] Leylah Fernandez

Jessica Pegula vs Leylah Fernandez No antes de las 19:00 : Yibing Wu vs [2] Carlos Alcaraz

: Yibing Wu vs Carlos Alcaraz 00:00 : Serena Williams / Venus Williams vs [14] Hao-Ching Chan / Maya Joint

: Serena Williams / Venus Williams vs Hao-Ching Chan / Maya Joint Seguido de: [8] Ben Shelton vs Denis Shapovalov Pista Louis Armstrong Stadium (16:00) [1] Aryna Sabalenka vs Kamilla Rakhimova

Aryna Sabalenka vs Kamilla Rakhimova Seguido de: [15] Alexander Bublik vs [20] Tommy Paul

Alexander Bublik vs Tommy Paul 00:00 : [22] Valentin Vacherot vs [11] Frances Tiafoe

: Valentin Vacherot vs Frances Tiafoe Seguido de: [9] Elina Svitolina vs [21] Anna Kalinskaya Pista Grandstand (16:00) [11] Marta Kostyuk vs [18] Ekaterina Alexandrova

Marta Kostyuk vs Ekaterina Alexandrova Seguido de: [7] Daniil Medvedev vs [26] Arthur Rinderknech

Daniil Medvedev vs Arthur Rinderknech Seguido de: [26] Emma Navarro vs [7] Karolina Muchova

Emma Navarro vs Karolina Muchova No antes de 23:00: [18] Jiri Lehecka vs Stefanos Tsitsipas Pista Stadium 17 (16:00) [19] Jasmine Paolini vs [16] Sorana Cirstea

Jasmine Paolini vs Sorana Cirstea No antes de 18:00 : Taylor Townsend vs [15] Diana Shnaider

: Taylor Townsend vs Diana Shnaider Seguido de: [29] Ann Li vs [6] Linda Noskova

Ann Li vs Linda Noskova No antes de 21:30: Alex Michelsen vs Daniel Merida Pista 5 (16:00) Alexa Guarachi / Mayar Sherif vs [3] Anna Danilina / Aleksandra Krunic

Anna Danilina / Aleksandra Krunic Seguido de: [6] Kevin Krawietz / Tim Puetz vs Jaime Faria / Adam Walton

Kevin Krawietz / Tim Puetz vs Jaime Faria / Adam Walton No antes de 19:00 : Daria Kasatkina vs Yuliia Starodubtseva

: Daria Kasatkina vs Yuliia Starodubtseva Eunice Chong / Zhaoxuan Yang

Seguido de: [4] Su-Wei Hsieh / Jelena Ostapenko vs Darija Jurak / Antonia Ruzic Pista 6 (16:00) Nuno Borges / Rinky Hijikata vs Robert Cash / Alexander Erler

Seguido de: [12] Hugo Nys / Edouard Roger-Vasselin vs Jakub Paul / Matej Vseticka

Hugo Nys / Edouard Roger-Vasselin vs Jakub Paul / Matej Vseticka No antes de 19:00 : Simona Waltert vs Viktorija Golubic

: Simona Waltert vs Viktorija Golubic [6] Cristina Bucsa / Nicole Melichar-Martinez

Cristina Bucsa / Nicole Melichar-Martinez Seguido de: Martin Damm / Mackenzie McDonald vs Jan Choinski / Alexander Donski

¿Dónde ver por TV en España todos los partidos del US Open 2026?

Cada día del torneo, la jornada del US Open dará comienzo a partir de las 11:00 hora local, que en España corresponde a las 17:00 horas (CET). El torneo neoyorkino también cuenta con una sesión vespertina que arrancará a partir de las 19:00 horas (CET), lo que corresponde a la 1:00 de la madrugada en España.

¿Dónde ver por TV en España todos los partidos del US Open 2026?

En España, todos los partidos del US Open 2026 se podrán ver por TV y online a través de Movistar Plus +, que ofrece la cobertura completa del torneo.

Movistar+ retransmitirá los diferentes partidos de cada jornada de la mano de su paquete Deportes+, mientras que los de Carlos Alcaraz se emitirán a través del dial 7 o #Vamos, canales reservados para los cruces en las pistas más importantes.

Además, los usuarios podrán seguir todos los partidos en streaming mediante la app de Movistar Plus+, con acceso a múltiples pistas simultáneamente y posibilidad de ver el torneo desde cualquier dispositivo con conexión a internet.

Desde SPORT, te ofrecemos una cobertura completa del US Open 2026 con crónicas, reacciones de los protagonistas y análisis de los partidos clave, con especial atención al desempeño de los españoles.