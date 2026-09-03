Partidos US Open 2026 hoy: orden de juego y horarios de Badosa, Zverev, Swiatek y Bouzas

Tras la gran victoria de Alcaraz esta madrugada, el US Open encara otra jornada de partidos de segunda ronda. Nombres como Badosa, Zverev y Bouzas se enfrentarán a sus respectivas segundas rondas del Abierto estadounidense.

Después de unos primeros días marcados por las lluvias y algunos partidos suspendidos por el mal tiempo, ya son pocos los españoles que siguen luchando por el título. Quienes no han podido continuar avanzando en Nueva York han sido Rafael Jódar, en un debut que se topó con el muro de Bu. Jaume Munar, que se despide también tras perder ante Arthur Rinderknech y Oksana Selekhmeteva, que tampoco lo consiguió.

En cuanto a representación española, siguen en pie Carlos Alcaraz, Daniel Mérida, Jessica Bouzas, Cristina Bucsa y Paula Badosa. Además de los españoles, otros grandes tenistas disputarán sus correspondientes partidos, entre ellos: Alexander Zverev, Alex de Miñaur, Flavio Cobolli, Felix Auger-Aliassime, Elena Rybakina y Coco Gauff.

Orden de juego y horarios hoy en el US Open

Arthur Ashe Stadium 17:30 [13] Naomi Osaka vs Katerina Siniakova

Naomi Osaka vs Katerina Siniakova A continuación [9] Taylor Fritz vs Mattia Bellucci

Taylor Fritz vs Mattia Bellucci 1:00 Paula Badosa vs [4] Coco Gauff

Paula Badosa vs Coco Gauff A continuación [1] Alexander Zverev vs Quentin Halys Louis Armstrong Stadium 17:00 [3] Félix Auger-Aliassime vs Karen Khachanov

Félix Auger-Aliassime vs Karen Khachanov A continuación Oleksandra Oliynykova vs [17] Alexandra Eala

Oleksandra Oliynykova vs Alexandra Eala 1:00 Gaël Monfils vs [14] Learner Tien

Gaël Monfils vs Learner Tien 2:40 Jéssica Bouzas Maneiro vs [2] Elena Rybakina Grandstand 17:00 [8] Iga Swiatek vs Nadia Podoroska

Iga Swiatek vs Nadia Podoroska A continuación Lilli Tagger vs [10] Amanda Anisimova

Lilli Tagger vs Amanda Anisimova 19:20 Tristan Schoolkate vs [5] Flavio Cobolli

Tristan Schoolkate vs Flavio Cobolli Botic Van de Zandschulp vs [6] Alex de Miñaur Stadium 17 17:00 [22] Madison Keys vs Anna Bondár

Madison Keys vs Anna Bondár 18:10 Dane Sweeny vs [13] Lorenzo Musetti

Dane Sweeny vs Lorenzo Musetti 20:00 [5] Mirra Andreeva vs Eva Lys

Mirra Andreeva vs Eva Lys 22:00 [14] Iva Jovic vs Francesca Jones Court 6 17:00 [24] Anastasia Potapova vs Léolia Jeanjean

Anastasia Potapova vs Léolia Jeanjean 19:20 Cristina Bucsa vs Himeno Sakatsume

Cristina Bucsa vs Himeno Sakatsume 22:00 Zachary Svajda vs Arthur Gea

Cada día del torneo, la jornada del US Open dará comienzo a partir de las 11:00 hora local, que en España corresponde a las 17:00 horas (CET). El torneo neoyorkino también cuenta con una sesión vespertina que arrancará a partir de las 19:00 horas (CET), lo que corresponde a la 1:00 de la madrugada en España.

¿Dónde ver por TV en España todos los partidos del US Open 2026?

En España, todos los partidos del US Open 2026 se podrán ver por TV y online a través de Movistar Plus +, que ofrece la cobertura completa del torneo.

Movistar+ retransmitirá los diferentes partidos de cada jornada de la mano de su paquete Deportes+, mientras que los de Paula Badosa se emitirán a través del dial 7 o #Vamos, canales reservados para los cruces en las pistas más importantes.

Además, los usuarios podrán seguir todos los partidos en streaming mediante la app de Movistar Plus+, con acceso a múltiples pistas simultáneamente y posibilidad de ver el torneo desde cualquier dispositivo con conexión a internet.

Desde SPORT, te ofrecemos una cobertura completa del US Open 2026 con crónicas, reacciones de los protagonistas y análisis de los partidos clave, con especial atención al desempeño de los españoles.